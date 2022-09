Neue Ortsmitte in Grünwald entwickelt sich zum Planungsdrama

Von: Marc Schreib

Mit den Planungen zur neuen Ortsmitte in Grünwald geht es nur schleppend voran. © Marc Schreib

Mit der Neugestaltung der Grünwalder Ortsmitte hat sich der Gemeinderat eine Aufgabe vorgenommen, die wohl nicht in Harmonie zu lösen ist.

Grünwald - Das beauftragte Planungsbüro aus dem Raum Rosenheim ist abgesprungen . Das hatte für große Überraschung bei den kleinen Fraktionen, vor allem bei den Grünen geführt. Sie stellten den Antrag, dass die Verwaltung die Hintergründe erläutert und erklärt, weshalb die Zusammenarbeit beendet wurde. Die Grünen vermuten, dass vonseiten der Gemeinde wenig Motivation vorhanden ist, das Projekt in der Ortsmitte umzusetzen.

Seit 2019 geht nichts voran

Hauptamtsleiter Tobias Dietz stellte den bislang erfolglosen Werdegang, sämtliche Daten und Fakten aus der Vergangenheit, minutiös dar. Beginnend mit dem Beschluss aus dem Jahr 2019, der darauf abzielte, Vorschläge zu einer Ortsmittengestaltung zu erarbeiten. Zwischenzeitlich verwarf man die Idee, die Rathausstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln und beauftragte das Rosenheimer Planungsbüro damit, Vorschläge für eine Gestaltung im Ortskern zu erarbeiten. Die Coronapandemie und ihre Folgen erschwerte den Fortgang allerdings. Schon vor über einem Jahr hat das Planungsbüro ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie versandt. Kostenpunkt: etwas über 12 000 Euro. Unter anderem wäre eine barrierefreie Fußgängerzone vor dem Alten Wirt vorgeschlagen worden, auch der Wegfall von Stellplätzen. Die Variante gefiel der Gemeinde offenbar nicht, sie bat um eine neue und legte Wert darauf, dass keine privaten Flächen mit in die Planungen aufgenommen werden. Der Höhenunterschied beim Vinzenzmurr war auch Thema. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU): „Unser Wunsch war es, ihn wegzukriegen.“

Kritik aus dem Gemeinderat

Die Gemeinde zeigt sich transparent: Sämtliches Datenmaterial zu den Planungen und zum Sachverhalt soll den Gemeinderäten zur Verfügung gestellt werden. In einer der nächsten Sitzungen im Herbst soll dann zu Diskussion stehen, wie weiter vorgegangen wird. Für diese Übermittlung der Unterlagen bedankte sich Susanne Kruse (Grüne), hatte aber auch einige kritische Anmerkungen parat. Nach dem ursprünglichen Beschluss hätten demnach die Gemeinderäte unter mehreren Büros eines auswählen sollen. Auf Empfehlung eines CSU-Gemeinderates seien dann aber die Planer aus der Region Rosenheim genommen worden, ohne Vorauswahl. Außerdem bemängelte sie, dass der Gemeinderat in die Vorplanungen nicht einbezogen worden sei. „Das ist kein demokratisches Vorgehen.“ Zumal auch keine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe. Oliver Schmidt (PBG) pflichtete ihr bei und betonte: „Ein solches Konzept muss nicht druck- und wasserfest sein. Wir müssen nicht millimetergenau planen, sondern brauchen nur etwas, um weiterarbeiten zu können.“ Ihm fehlt eine offene Beteiligung mehrerer Planer.

Vorwurf der Parteipolitik zurückgewiesen

Dieser Schritt aber soll nach den Worten von Bürgermeister Neusiedl als nächster folgen. Also dann, wenn man sich auf Basis verschiedener Entwurfsvarianten besser orientieren kann. Ihm pflichtete Alexander Steininger (CSU) bei: „Die Aufgabenstellung war es nicht, einen Riesenwettbewerb loszutreten.“ Was ihn sehr ärgert: Dass hier bereits wieder parteipolitisch argumentiert werde. Das findet er nicht in Ordnung. „Ich dachte, ich helfe hier der Gemeinde, wenn ich ein Planungsbüro vorschlage.“ Schließlich hätten die Ingenieurbüros zu der Zeit sehr viele Aufträge gehabt. Dass die Zusammenarbeit jetzt unglücklich lief, habe mit CSU-Parteipolitik wahrlich nichts zu tun. Vielmehr sollte die Machbarkeitsstudie die Basis schaffen, um für einen Wettbewerb die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Gerüchte, dass es dem Bürgermeister um Parkplätze geht

Für Ingrid Reinhart (Grüne) ist das bisherige Verfahren nicht zufriedenstellend. „Es gab einen Rathausfunk. Dieser hat vermeldet, dass der Beschluss dem Bürgermeister absolut nicht gefällt, weil erst einmal Parkplätze wegfallen“, sagte sie. Aber immerhin. Jetzt im Herbst sollen die Weichen für eine konstruktive Planung gestellt werden.