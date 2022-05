Post macht Bank und Filiale in Grünwald dicht

Von: Marc Schreib

Bald Geschichte ist der Standort der Postfiliale und der Postbank hier an der Schlossstraße. Laut Post soll es aber eine Nachfolgefiliale für Post- und Paketdienstleistungen geben. © Marc Schreib

Jetzt steht es fest: Die Grünwalder Postfiliale muss aus dem Gebäude neben der Konditorei Lang an der Schlossstraße ausziehen, weil die Postbank schließt. Möglicherweise wird sie künftig im ehemaligen Mahag-Gebäude unterkommen. Die Gemeinde ist in Verhandlungen mit der Deutschen Post.

Grünwald - Bereits vor knapp zwei Jahren kursierten Gerüchte, wonach die Tage der Postbank und damit auch der Postfiliale am jetzigen Standort gezählt sein könnten. Damals hatte Gemeinderat Oliver Schmidt (PBG) davon im Gemeinderat gesprochen. Im November vergangenen Jahres schienen sich die Befürchtungen zu erhärten. Nach derzeitiger Planung schließt die Bank gegen Mitte des Jahres. Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt laut einem Postbank-Sprecher aber auch in Zukunft bestehen.

Geschäft hat sich nicht mehr gerechnet

Die Deutsche Post sucht sich einen Partner, der das Angebot an Dienstleistungen übernimmt. „Um einen reibungslosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten, werden wir unsere Filiale dort erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist“, schreibt der Postbank-Sprecher weiter. Für das Bank-Unternehmen habe sich das Geschäft nicht mehr gerechnet. Das Verhältnis zwischen Serviceleistungen wie Postdienstleistungen oder Bargeldauszahlung und wertschaffendem Neugeschäft wie etwa durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten (Ratenkrediten, Wertpapieren oder Versicherungen) stimmte nicht mehr. Die Mitarbeiter der Filiale werden, das sichert der Arbeitgeber zu, nicht entlassen. Die durch die Schließung entfallenden Stellen würden sozialverträglich im Rahmen betrieblicher Vereinbarungen abgebaut.

Gemeinde verhandelt mit Post über einen neuen Standort

Sobald der Schließungstermin feststeht, sollen die Grünwalder Kunden per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben informiert werden. Sie erfahren dann alles über die Schließung, die nächstgelegene Filiale der Postbank und die neue Partnerfiliale der Deutschen Post. Für die Grünwalder Kunden wird sich wohl in Hinblick auf die Postfiliale nicht sehr viel ändern. Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, verhandelt die Gemeinde mit der Post über einen neuen Standort im Gebäude der ehemaligen Mahag an der Südlichen Münchner Straße, nur wenige Meter vom alten Platz entfernt. Noch ist nicht alles unter Dach und Fach, aber der Wille der Gemeinde besteht, in ihrem Gebäude die Post zu beherbergen. Und die Post selbst schreibt zu dem Fall: „Wir werden in Grünwald eine Nachfolgefiliale einrichten. Daran arbeiten wir intensiv und streben einen nahtlosen Übergang an.“