„Das Ziel ist, gerichtsverwertbare Beweise zu beschaffen“: Privatdetektiv berichtet aus seinem Alltag

Von: Carina Ottillinger

Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute: Privatdetektiv Armin Bender aus Grünwald.

Grünwald – Armin Bender ist Privatdetektiv. Seine Firma mit Sitz in Grünwald ermittelt in ganz Deutschland, doch auch internationale Fälle nimmt sie an. Ein Foto von Bender kann der Münchner Merkur natürlich nicht zeigen, schließlich will er auch künftig unerkannt seine Nachforschungen anstellen können. Im Interview erzählt er, wie der Arbeitsalltag eines Detektivs aussieht und wie er Licht ins Dunkel bringt.

Was muss ein Privatdetektiv mitbringen?

Ein Detektiv braucht eine gute Beobachtungsgabe und Konzentrationsfähigkeit. Für längere Observationen ist ein gutes Durchhaltevermögen von Vorteil. Ein Detektiv muss mit Informationen diskret umgehen. Bei der Täterverfolgung zahlt sich körperliche Fitness aus.

Wie wird man Privatdetektiv?

Neben den persönlichen Fähigkeiten sind Ausbildung und Praxiserfahrung Voraussetzung, um ein guter Detektiv zu sein. Entweder man hat eine Beamtenausbildung wie bei der Strafverfolgungsbehörde und fängt in der Privatwirtschaft an. Oder man macht eine Ausbildung bei einer Detektei. Wobei Detektiv noch kein anerkannter Ausbildungsberuf in Deutschland ist. Bei uns gibt es die Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe (ZAD). Dort kann man eine zweijährige Ausbildung zum Detektiv machen und lernt die grundlegenden Dinge. Auf jeden Fall muss man in einer Detektei Praxiserfahrung sammeln. Außerdem sind regelmäßige Fortbildungen wichtig.

Wollten Sie schon immer Detektiv werden?

Ich habe mich als Kind schon immer für Detektive interessiert. Nach meiner ersten Berufsausbildung im technischen Bereich bin ich über einen Bekannten auf den Detektivberuf gestoßen. In seiner Detektei habe ich 1992 angefangen zu arbeiten und konnte dort alles von Grund auf in Theorie und Praxis lernen. Über Seminare an der ZAD habe ich mich weitergebildet und mich irgendwann selbstständig gemacht.

Wer sucht Ihre Detektei auf?

Zu uns kommen Rechtsanwaltskanzleien, Firmen, Versicherungen, DAX-Unternehmen und Privatpersonen.

Was sind die ersten Schritte bei einem Fall?

Wir werden tätig, wenn der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse nachweisen kann. Als erstes führen wir ein Beratungsgespräch, in dem wir alle auftragsrelevanten Details besprechen. Zusammen entwickeln wir eine Ermittlungsstrategie. Danach starten wir mit den Vorermittlungen. Die Herangehensweise unterscheidet sich je nach Fall. Oft beginnen wir mit einer Recherche und einer Datenauswertung im Internet. Anschließend legen wir die Einsatzorte für die Observation fest.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Privatdetektivs aus?

Jeder Arbeitstag ist unterschiedlich. Je nach Auftragslage und der Auftragsart. Es gibt Tage, an denen ein Detektiv nur im Büro ist, Ermittlungsberichte schreibt und Recherchen durchführt. An anderen Tagen ist der Detektiv unterwegs bei Nachforschungen und Befragungen. Manchmal observiert ein Detektiv von morgens bis tief in die Nacht eine verdächtige Person. Das Ziel ist immer, gerichtsverwertbare Beweise zu beschaffen.

Was passiert mit ungeklärten Fällen?

Die meisten Fälle werden aufgeklärt. Unaufgeklärte Fälle können unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals bearbeitet werden, wenn sich neue Anhaltspunkte ergeben.

Kann sich jeder einen Privatdetektiv leisten?

In der Regel berechnen Detekteien in Deutschland zwischen 60 bis 120 Euro pro Stunde plus Kilometergeld und Spesen. Die Kosten setzen sich aus dem Zeitaufwand und den Aufwendungen bei der Beweismittelsuche zusammen.

Interview: Carina Ottillinger