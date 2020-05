Radler unverletzt in filmreifem Unfall

Eine stuntreife Einlage hat ein Radler (32) am Dienstag in Grünwald hingelegt.

Grünwald - Der Münchner war mit seinem Fahrrad auf der Tölzer Straße von Straßlach nach Grünwald unterwegs. Auf Höhe des Wertstoffhofes konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als ein 45-jähriger Grünwalder mit seinem Skoda in die Anlage einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei zerschmetterte der Radler nach Polizeiangaben die Windschutzscheibe und rollte sich ab. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden am Skoda ist beträchtlich, 4500 Euro schätzt die Polizei. Viel schlimmer verlief dieser Radunfall in Grünwald.