Radlerin (64) von Mini umgefahren

Aus einer Seitenstraße kam eine 51-jährige Mini-Fahrerin aus München am Mittwoch in Grünwald. Sie fuhr eine Radlerin um.

Grünwald - Gegen 8.45 Uhr wollte die Autofahrerin vom Waldweg in die Südliche Münchner Straße einbiegen. Sie übersah eine von links kommende Radfahrerin (64) aus Grünwald. Diese war auf dem dafür vorgesehenen Radweg in Richtung Norden unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die linke Fahrzeugseite. Beim Stürz zog sich die 64-Jährige leichte Verletzungen zu, Prellungen und Schürfwunden. Wie die Polizei mitteilt, ging sie anschließend selbst zum Arzt.