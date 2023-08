Sanierte Wohnungen für Gemeindemitarbeiter in Grünwald

Pläne für das Mehrfamilienhaus am Hirtenweg in Grünwald sehen sich (v.l.) Markus Breg und Peter Kleßinger vom Grünwalder Bauamt, Bürgermeister Jan Neusiedl und Architekt Peter Völkner an.

1,1 Millionen Euro Kosten

Von Marc Schreib schließen

Die Gemeinde Grünwald hat ihre Wohnungen am Hirtenweg energetisch sanieren lassen - für insgesamt 1,1 Millionen Euro. Sie sind als günstiger Mietraum für Gemeindemitarbeiter gedacht.

Grünwald – Knapp 1,1 Millionen Euro hat die energetische Sanierung des Wohnhauses am Grünwalder Hirtenweg gekostet. Jetzt ist die Baumaßnahme abgeschlossen worden. Die Verantwortlichen Markus Breg und Peter Kleßinger vom Grünwalder Bauamt, Bürgermeister Jan Neusiedl und Architekt Peter Völkner begutachten das Objekt und sehen sich die Pläne an. Die Gemeinde hatte das Mehrfamilienhaus am Hirtenweg 1 im Jahr 2013 gekauft, um dem Bedarf an günstigen Wohnraum für gemeindliche Mitarbeiter gerecht zu werden. In den vergangenen Jahren mussten verschiedene Gebäudebereiche saniert werden, der bauliche Zustand jedoch verschlechterte sich weiter.

Holzbalkone, Fenster, Türen und Holzbauteile mussten ausgetauscht werden

Neben den Holzbalkonen mussten Fenster, Türen und Holzbauteile des Hauses ausgetauscht werden. Außerdem dämmten die Arbeiter in den vergangenen Monaten die Fassade und die oberste Geschossdecke. Danach erfolgten die Dämmung der Kellerdecke und der Einbau elektrischer Sonnen-Verschattung für alle Fenster. Die letzten Schritte waren der Einbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses und die Herstellung der Außenanlagen.

Mit der Modernisierung dieses Mehrfamilienhauses am Hirtenweg mit zehn Wohneinheiten erhöht die Gemeinde Grünwald ihr Angebot an günstigem Wohnraum und hat damit auch gute Karten im Werben um Mitarbeiter.