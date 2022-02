Alexander Schmorell ging in Geiselgasteig zur Schule

Sichtung von Postkarten und Studium wichtiger Buchunterlagen: Markus Schmorell (r.) zu Gast bei Helmut Hirsch in Grünwald. © Hella Neusiedl-Hub

Grünwald – Der spätere Mitbegründer der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ ist im Grünwalder Gemeindeteil zur Schule gegangen. Hella Neusiedl-Hub berichtet von neuen Erkenntnissen im kürzlich herausgebrachten Buch „Spuren der Grünwalder Vergangenheit“.

Für die Grünwalder Ortsgeschichte haben sich ganz neue Erkenntnisse ergeben. Weitere Puzzlestücke aus der Zeit des Nationalsozialismus hat Hella Neusiedl-Hub zusammengesetzt. Sie hat die Ortsgeschichte in der NS-Zeit beleuchtet und vor kurzem das Buch „Spuren der Grünwalder Vergangenheit“ herausgebracht. Offenbar hat es eine Freundschaft zwischen dem Pädagogen Alfons Engelsperger und der Familie Schmorell gegeben. Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Alexander Schmorell, das hat sie herausgefunden, habe seine vierjährige Grundschulzeit in der privaten Volksschule von Alfons Engelsperger in Geiselgasteig verbracht und seinem alten Grundschullehrer die vier Flugblätter der Weißen Rose per Post zugeschickt.

Alte Ansichtskarten der Familie Schmorell entdeckt

Bei der Sichtung von zum Teil über 100 Jahre alten Papieren und Dokumenten, die sich in einem Lagerraum des Hauses befanden, hat Helmut Hirsch (79), der Enkel von Alfons Engelsperger, Ansichtskarten entdeckt. Sie gehörten den Schmorells und stammen vom Ende der 1920er und Anfang der 1930er-Jahre. Aber wie kommen sie in den Besitz der Familie Hirsch?

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zäunte die amerikanische Besatzung den Bereich rund um die Benediktenwandstraße in Harlaching ein, die Bewohner mussten woanders unterkommen. Familie Schmorell zog notgedrungen aus und kam in der Zeit in das Haus der Engelspergers an der Nördlichen Münchner Straße. Diese wiederum mussten sich ebenfalls zwischenzeitlich eine neue Bleibe suchen. Nachdem sich die Verhältnisse wieder normalisiert hatten und die Engelspergers zurück konnten in ihren Familienbesitz, blieben die Ansichtskarten zurück. Offenbar hatte die Familie Schmorell sie nicht mitgenommen. Sie stammen allesamt aus den Jahren von 1929 bis 1931. Unter den Dokumenten befand sich auch der Schülerausweis von Alexander Schmorell für das Wittelsbacher Gymnasium im Schuljahr 1929.

Kontakt zur Weiße-Rose-Stiftung gesucht

Die Karten sollten nun an die Familie zurückgegeben werden. Deshalb kontaktierte Helmut Hirsch eine gute Bekannte, Hella Neusiedl-Hub. Die Familien wohnten in enger Nachbarschaft, er kannte ihr Engagement für die Grünwalder Ortsgeschichte und dachte sich, dass sie vielleicht helfen könnte. Er überlegte zum Beispiel, die Dokumente dem Gemeindearchiv zu überlassen. Bei der Entzifferung im Wohnzimmer gab es Schwierigkeiten, denn die Postkarten sind mit russischer Schreibschrift beschrieben, teilweise sind deutsche Worte mit eingeflossen. Tatsächlich stellte Neusiedl-Hub einen bedeutenden Kontakt her. Sie kam auf die Weiße-Rose-Stiftung, die im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität eine Ausstellung veranstaltet. Dort ist eine Liste zu sehen, die den Grünwalder Alfons Engelsperger als Empfänger der Weiße-Rose-Flugblätter aufführt. Damit hatte Hella Neusiedl-Hub bereits eine spannende Entdeckung gemacht. Es ging weiter.

Zu Hause wurde Russisch gesprochen

Der stellvertretende Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung ist Markus Schmorell, der Neffe des Widerstandskämpfers. Kurze Zeit später traf man sich zu dritt zum Kaffeetrinken im Grünwalder Anwesen. Da kam heraus, dass die Konversation auf den Postkarten typisch für die Familie gewesen sei. Alexander Schmorell sei zweisprachig aufgewachsen. Zu Hause wurde Russisch gesprochen. Die meisten Kärtchen sind auf Russisch verfasst. Jetzt sollen die Zeilen erst einmal ins Deutsche übersetzt werden. Überdies brachte Markus Schmorell ein Buch von Christiane Moll mit, das die gesammelten Briefe des Onkels beinhaltet. Darin wird offensichtlich, dass die Familien Schmorell und Engelsperger befreundet waren. Des weiteren sind Verhörprotokolle der Gestapo in Russland herausgegeben worden. Inbegriffen ist hier ein Lebenslauf Schmorells, den er selbst schreiben musste. Darin hält er fest, dass er von 1924 bis 1928 auf die Privatschule von Alfons Engelsperger gegangen ist.

Schülerausweis von Alexander Schmorell. © Repro: Hella Neusiedl-Hub

Neu war Hella Neusiedl-Hub auch, dass ein Karl Pötzl, den Alexander Schmorell während der Schulzeit bei Doktor Engelsperger in Geiselgasteig kennengelernt hatte, ihm 1942 die Schreibmaschine zum Verfassen der Flugblätter geliehen hatte. Auch die Gestapo bekam davon Wind, glücklicherweise ereilte Karl Pötzl nicht das grausame Schicksal seines Freundes. Er überlebte die Kriegsjahre.