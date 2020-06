Schwere Kopfverletzung nach Unfall auf Isartrails

Schon wieder haben sich zwei schwere Fahrradunfälle am vergangenen Wochenende auf den Isartrails in Grünwald und Baierbrunn ereignet. Die beiden Fahrradfahrer mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Grünwald/Baierbrunn – Ein 20-Jähriger aus München war mit seinem Mountainbike am Freitagmittag in Grünwald unterwegs, meldet die Polizei. Der junge Mann verließ gegen 14 Uhr den befestigten Weg und fuhr den Trail entlang. An einer illegalen Rampe stürzte der 20-Jährige, melden die Beamten. Der Radfahrer trug keinen Helm und war vermutlich alleine unterwegs. Der Rettungswagen brachte den Münchner mit schweren Kopfverletzungen in das Klinikum Großhadern. Dauerhafte Schäden schließt die Polizei nicht aus.

Rettungswagen bringt Frau in Münchner Krankenhaus

Mehr Glück hatte eine 45-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis. Sie war am Sonntagvormittag, gegen 10.15 Uhr, mit ihrem Mountainbike auf den Isartrails in Baierbrunn unterwegs, meldet die Polizei. Im Hangbereich, 200 Meter vom Hermann-Roth-Weg entfernt, verlor sie nach ersten Ermittlungen der Polizei die Kontrolle über ihr Fahrrad. Die 45-Jährige stürzte zu Boden. Sie prallte mit ihrer rechten Schulter auf den Boden und verletzte sich schwer. Kopfverletzungen verhinderte ihr Fahrradhelm, melden die Beamten. Der Rettungswagen brachte die 45-jährige Frau in das Klinikum München Süd.

Auf den Isartrails bei München ist am Sonntag ein Mountainbiker (13) verunglückt. Er überschlug sich. Wenige Tage zuvor starb ein anderer Montainbiker auf den Isartrails.