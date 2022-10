Nach dem Schock der große Wurf: So soll die Grünwalder Einkehr wiederauferstehen

Von: Marc Schreib

Der historische Charakter der Grünwalder Einkehr kommt bei der Draufsicht gut zur Geltung. Mit den beiden Neubauten entsteht der Eindruck eines Dreiseithofes gegenüber der Kapelle. © Visualisierung: Brückner-Architekten

Lange war unklar, was mit dem Areal der Grünwalder Einkehr passieren soll. Das ortsprägende Ensemble drohte, ganz zu verschwinden. Jetzt haben die Architekten einen Entwurf präsentiert, der den Eindruck der historischen Schwaige wiederauferstehen lässt.

Grünwald – Über viele hundert Jahre ist die Grünwalder Einkehr eine markante Landmarke gewesen. Damit das so bleibt, klemmte sich die Gemeinde dahinter und überzeugte das Bayerische Landesamt für Denkmalschutz von der besonderen historischen Güte der Bauwerke. Der darauf verhängte Ensembleschutz für die Grünwalder Einkehr samt Kapelle garantiert, dass der nördliche Ortseingang sein Aussehen langfristig behält.

Das Architekturbüro Brückner geht sogar noch darüber hinaus und nähert sich in der Architektursprache der ehemaligen Schwaige an. Die Planer stellten jetzt im Grünwalder Gemeinderat das Gesamtgefüge auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Areal vor – zum großen Gefallen aller Mandatsträger im Hubertus-Lindner-Saal. Sie stimmten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Alexander Steininger (CSU): „Ein Glücksfall an der Stelle. Besser hätte man die Planung nicht machen können.“

Entwurf bezieht sich auf das ursprüngliche Ensemble und führt es gestalterisch in die Gegenwart

Viele Gutachten liegen vor: zur Hangstatik, zur Emission, zu Verkehr und Artenschutz. Hinter dem Papierberg taucht das architektonisch reife Ergebnis auf. Die neuen Eigentümer haben die Aufgabe gelöst, den Charakter des Ensembles aufrecht zu erhalten. Der Entwurf bezieht sich auf das ursprüngliche Ensemble und führt es gestalterisch in die Gegenwart. Dereinst standen dort das Haupt- und Stall- und Küchengebäude, ein markanter Torbogen und das Salettl. Auf alten Postkarten des bekannten Ausflugszieles bekommt man dieses Bild, heute ist das meiste verloren. Die Planer aber wollen diesen Eindruck der Schwaige auferstehen lassen und ein neues Ensemble aus dem historischen Bestand samt Neubauten schaffen. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Stadtheimatpfleger Gert Goergens wurde eine Formensprache entwickelt, die das Hauptgebäude und die beiden Neubauten zur Straße und zum Hang hin betreffen.

Auch die Fassade mit Fensterläden, Rankgittern und Arkaden erzeugt eine ländliche Atmosphäre. Damit die ruhige Dachlandschaft bewahrt bleibt, gibt es eine dezente Belichtung. © Visualisierung: Brückner-Architekten

Bauweise wie im Alten Hof in München

Die klassische Lochfassade wird beibehalten, mit Fensterläden und Rankgerüsten nicht nur im Bestand, sondern auch im Neubau. Auf Gauben und Dachflächenfenster mussten die Eigentümer verzichten, weshalb eine ganz dezente Dachbelichtung auf dem Ziegeldach zur Anwendung kommt – mittels Verglasung hinter Ziegeln. Die Bauweise ist auch im Alten Hof in München zu sehen. Zum Isarhang hin sind an den zwei Neubauten Gauben mit bepflanzter Holzpergola erlaubt, weil sie von der Straße aus nicht in Erscheinung treten. Das Material schlägt die Brücke zwischen städtischem Leben und ländlichem Charakter. Dadurch entsteht laut Planer ein schöner Innenhof mit Brunnen, dem historischen Charakter würdig. Ganz im Norden haben die Besitzer die Überlegungen eines Gebäudes für Gastronomie fallen gelassen.

Spätere Nutzung steht noch nicht fest

Dass das Vorhaben dem historischen Vorbild ähnlicher sehen wird als der Bestand, das gefällt allen Fraktionen sehr gut. Oliver Schmidt (PBG): „Das zeigt, wie man ein Bauvorhaben zum Erfolg führen kann. Wir haben ja ganz zu Anfang eine ganz andere Präsentation erlebt.“ Er findet es schön, dass auf der Nordseite der Allee-artige Grünbereich bleibt. Ingrid Reinhart (Grüne) freut sich am meisten darüber, dass das Hauptgebäude erhalten wird, denn gerade in Zeiten des Klimawandels sei die nachhaltige Verwendung von Baumaterialien notwendig. Die graue Energie im Gebäude bleibe bewahrt.

Im Detail ist die Nutzung für das Ensemble noch nicht festgelegt. Klar ist bereits, dass sich eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe etablieren wird. Der Betreiber plant die Schaffung von Büro- und Ladenflächen. Die Grünwalder Einkehr wird in Zukunft und nach voraussichtlicher Fertigstellung in den Jahren 2024 und 2025 keine Gastwirtschaft mehr sein, aber den historischen Charakter in der Form abbilden.