So spart Grünwald Millionen beim Breitbandausbau

Von: Marc Schreib

Leerrohre sind im Rahmen des Ausbaus von Fernwärmeleitungen in Grünwald verlegt worden. Ob die Telekom sie nutzt, ist noch offen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Grünwald ist bereits mit 250 MBit pro Sekunde recht gut im Rennen beim Breitband, wird aber jetzt aber an Temporeichtum noch einmal deutlich zulegen. Die Telekom hat zugesichert, nicht nur den westlichen Teil Grünwalds, sondern auch den Osten eigenwirtschaftlich mit Glasfaser auszubauen.

Grünwald - Mit anderen Worten: Ein flächendeckender Breitbandausbau wird im ganzen Ort Realität, ohne dass die Gemeinde selbst als Akteur auftreten muss. Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Ledermann hatte die Gemeinde Pläne erarbeitet, wie sie selbst ein Glasfasernetz im östlichen Teil der Grünwalds ausbauen könnte und einem Betreiber anschließend die Nutzung überlasst. Diese Variante ist mit der Erklärung der Telekom, selbst tätig zu werden, obsolet geworden. Die Gemeinde muss in diesem Punkt finanziell daher auch keine großen Summen aufwenden. Die Kosten wären im zweistelligen Millionenbereich angesiedelt gewesen. Robert Zettel (CSU) ordnete die Neuigkeit ein, sprach zwar nicht von einer Sensation, aber doch von einer sehr erfreulichen Entwicklung.

Bauarbeiten beginnen im September

Bereits in diesem Herbst, am 15. September, beginnt der Dienstleister die Bauarbeiten und will sie im Jahr 2026 abschließen. Alexandra Haunz von der Telekom ist Ansprechpartnerin für den Ausbau „Fibre to the Home“ (FTTH). Sie stellt in Aussicht, dass die Kunden ab dem dritten Quartal das schnellere Internet ordern können, im Download 1000 MBit pro Sekunde, im Upload bis zu 200 MBit pro Sekunde. Bereits jetzt kann man sich auf der Internetseite der Telekom registrieren.

Rund 11.000 Haushalte sollen angeschlossen werden

In Grünwald geht es im westlichen Teil um 6359 Haushalte, die in den Jahren 2022 und 2023 angeschlossen werden sollen. Im östlichen Teil sind es 4323 Haushalte, die im Jahr 2025 und 2026 dran kommen. Auch wenn ein Kunde keinen Anschluss wünscht, legt die Telekom einen Speedsupport bis zum Privatgrundstück. Der Anschluss selbst ist kostenlos, auch wenn kein Vertrag mit der Telekom über eine Produktabnahme zustande kommt. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU): Auch wenn einer keine Glasfaserverbindung wünscht und ihm die jetzige langsamere reicht, kann er sich aber das Kabel in den Keller legen lassen. Richtig?“ Genauso ist es. Verzichtet der Kunde jetzt auf den Anschluss, will ihn aber nach dem Ausbau haben, muss er eine Pauschale über 800 Euro bezahlen.

Infrastruktur mit Glasfaser praktisch umsonst

Robert Zettel freut sich sehr, nicht nur in seiner Eigenschaft als Gemeinderat, sondern auch als Experte für Kommunikationstechnik über den Ausgang. Das sei eines der besten Ergebnisse für die Gemeinde Grünwald, das man sich nur vorstellen kann: „Wir kriegen die Infrastruktur mit Glasfaser praktisch umsonst.“ Damit ende eine jahrelange Diskussion, wie man am besten vorgehen muss. Jetzt stellt sich laut Zettel heraus, dass die Telekom selbst die Umsetzung übernimmt.

Ganz so euphorisch sieht Oliver Schmidt (PBG) den Fortschritt nicht: „Wir waren, was die Versorgungsgeschwindigkeit angeht, eher im hinteren Drittel im Vergleich zu anderen Gemeinden.“ Das kann der angesprochene Robert Zettel überhaupt nicht nachvollziehen, schließlich werde hier in einem überschaubaren Zeitraum flächendeckend neueste Technologie verlegt. „Darauf können wir bauen.“

Hinzu kommt, die Telekom bietet ein offenes Netz an, andere Anbieter können es nutzen. Mit 1&1 ist ein Vertrag bereits unterzeichnet. Telefonica und Vodafone werden zustoßen.