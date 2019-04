Speiche verfängt sich in Hinterrad - Radfahrer ohne Helm am Kopf verletzt

Den Helm hatte ein 36-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in Grünwald dabei, nur aufgesetzt nicht. Deshalb musste er mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Grünwald - Weil er bei einem Sturz keinen Helm aufgesetzt hatte, musste ein Radfahrer mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei hätte er sich den Besuch in der Harlachinger Klinik sparen können, denn der 36-Jährige hatte einen Helm dabei.

Die Polizei berichtet, dass sich bei dem Sturz am Mittwoch um 17.05 aus ungeklärter Ursache eine Speiche im Hinterrad des Eglingers (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) verfangen hat. Das Rad blockierte, der Mann stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden an den Beinen und eine Platzwunde am Kopf zu.

Wegen dieser brachte der Rettungsdienst den Eglinger ins Krankenhaus Harlaching. Bei dem Sturz wurde das Fahrrad leicht verschrammt.

