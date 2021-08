Grünwald spendet Unwetteropfern in Schönau am Königssee 300.000 Euro

Solidaritätsaktion

Von Marc Schreib

Die Gemeinde Grünwald hilft: 300.000 Euro fließen nach Schönau am Königssee, das schwer von Unwettern getroffen worden war.

Grünwald - Eine finanzielle Solidaritätsaktion hat jetzt die CSU-Fraktion im Grünwalder Gemeinderat per Antrag vorgeschlagen. Opfer der Flutkatastrophe in der Gemeinde Schönau am Königssee im schwer betroffenen Gebiet Berchtesgaden sollen eine Soforthilfe erhalten. Der Gemeinderat stimmte für eine Summe in Höhe von 300.000 Euro.

Kommunalrechtlich isst die Sache gar nicht so einfach

Die CSU-Fraktion dachte zunächst an eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, vor allem an das Ahrntal. Die Kommunalaufsicht hat die Gemeindeverwaltung jedoch daran erinnert, dass mit Spenden einer Gemeinde an eine andere zurückhaltend umgegangen werden muss. Das erklärte Hauptamtsleiter Tobias Dietz in der Sitzung. Eine Katastrophenhilfe könne man jedoch ausnahmsweise spenden.

Auch dem Kreis Rottal/Inn hat Grünwald schon geholfen

Grünwald hatte bereits vor fünf Jahren bei der jüngsten Flutkatastrophe dem Kreis Rottal/Inn 250.000 Euro Soforthilfe gewährt. Auch diesmal müsse es wieder ein Mindestmaß an örtlichen Bezug geben. Daher informierte sich Zweiter Bürgermeister Stephan Weidenbach und kam auf die Gemeinde Schönau am Königssee, die von der Katastrophe schwer getroffen wurde. Als Touristenort sei sie auch wirtschaftlich von Corona arg gebeutelt. Der Fremdenverkehr sei frühzeitig weggebrochen.

Noch 50.000 Euro draufgelegt

Ingrid Reinhart (Grüne) begrüßte den Antrag als sehr lobenswert. Sie schlug vor, statt den von der CSU zunächst anvisierten 250.000 Euro noch einmal 50.000 Euro draufzulegen. Diese Erhöhung könne man in diesem Rahmen gut rechtfertigen, denn die Baupreise seien seit der jüngsten Spende stark nach oben gegangen. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) hatte nichts dagegen: „Ich denke, da können wir mitgehen. Wir dürfen die Summe nur nicht immer weiter nach oben treiben, weil es uns eigentlich nicht gestattet ist.“

Unbürokratische, schnelle Hilfe

Der Vorteil der Grünwalder Hilfe ist laut Reinhart-Maier: Sie sei unbürokratisch, es gebe keine Wartezeit und die betroffene Gemeinde könne das Geld gleich einsetzen. Der Gemeinderat sah das genauso und stimmte für die Spendenvergabe von 300.000 Euro.