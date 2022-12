Stimmungsvolle Andacht bei Kerzenschein

Von: Carina Ottillinger

Besinnlich auf Weihnachten einstimmen kann man sich bei den ökumenischen Morgenandachten in St. Peter und Paul in Grünwald – auch wieder an diesem Samstag. © Pfarrverband

Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute: die Adventsandachten in Grünwald.

Grünwald – Gebet, Licht und Besinnung gehören zum Advent. Besonders schön ist es, den Tag im Advent mit einer Andacht bei Kerzenschein und Musik zu beginnen. Einmal tief durchatmen bevor der Alltag beginnt. Ein Lichtblick in der oft stressigen Vorweihnachtszeit. In der Adventszeit laden viele Pfarrgemeinden zu Morgenandachten ein. So auch in Grünwald.

Auf die großen Feste einstimmen

An allen Samstagen um 8 Uhr findet eine ökumenische Morgenandacht in der Alten Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Seit 2010 bietet ein Team aus den drei Grünwalder Kirchengemeinden Maria Königin, Thomasgemeinde und Peter und Paul in der Adventszeit und der Fastenzeit eine ökumenische Morgenandacht an. Diese Morgenandachten sollen die Teilnehmer auf die jeweiligen großen Fest Weihnachten und Ostern vorbereiten. Das Team möchte diese besondere Zeit im Kirchenjahr mit vielfältigen Impulsen, Gebet und Musik besonders gestalten.