Strom sparen: Schlittschuhfahren erst bei Minusgraden

Von: Marc Schreib

„Wenn eine solche Eisanlage bis April steht, da habe ich ein Problem damit.“ Oliver Schmidt (PBG) wollte, wie die meisten anderen Ausschussmitglieder, den Eislaufplatz im Grünwalder Freizeitpark in diesem Winter aber generell schon in Betrieb sehen. © christina Schmelzer

Um Strom zu sparen, öffnet der Grünwalder Eislaufplatz heuer nur, wenn es die Witterung auch erlaubt.

Grünwald – Der Grünwalder Eislaufplatz ist der Sonne stark ausgesetzt. Gerade im März bilden sich schnell Wasser und Matsch. Anders als etwa am Deininger Weiher fehlen hier die Kühlung des Waldes und der schattenspendende Hügel. Der Geschäftsführer des Grünwalder Freizeitparkes (GFZP), Jörn-Torsten Verleger, brachte jetzt seine Überlegungen im Bürgerhaus Römerschanz zur Energieeinsparung vor. Er appellierte im Verwaltungsausschuss an das Verantwortungsgefühl in der Krise. Schließlich sei die Gesellschaft gehalten, nicht nur symbolisch, sondern effektiv weniger zu verbrauchen. Aber genau bei dieser Maßnahme ergriff einige Gemeinderäte ein arges Bauchgrimmen. Achim Zeppenfeld (SPD) sagte: „Gerade nach Corona müssen die Kinder schon wieder in den sauren Apfel beißen. Das ist nicht gut.“

Freizeitpark-Chef mahnt, Strom zu sparen

Die Saison des Eislaufplatzes in Grünwald kann theoretisch rund 120 Tage dauern, von Anfang November bis höchstens Mitte März. „Mir ist bewusst, dass wir alle nur verlieren können. Die Kinder, der Freizeitpark und Sie als Gemeinde“, erklärte der Betreiber. Nichtsdestotrotz vertritt Jörn-Torsten Verleger eine eindeutige Haltung bei der Thematik. Gerade die derzeitige Witterung mit sehr hohen Temperaturen spreche gegen eine frühe Inbetriebnahme. Im Grünwalder Freizeitpark werden jährlich 1,4 Gigawatt Strom verbraucht. Für den Eislaufplatz fallen rund 16 Prozent Jahresstrommenge an. Für die Sauna sind es 21 Prozent. Jetzt im November, so Jörn-Torsten Verleger, müsse in sehr kurzer Zeit viel eingespart werden. Dafür bietet sich nach seinem Dafürhalten nur der Eislaufplatz an, „wenn man irgendwie steuernd eingreifen will“.

55 000 Kilowattstunden will der Freizeitpark dadurch pro Monat sparen. 57 Prozent des Mehrverbrauchs an Energie im Winter entfalle ausschließlich auf diese Fläche. Verleger wurde sehr deutlich: „Man kann jetzt sagen: ,Das interessiert mich alles nicht.‘ Aber es ist etwas, das ich als Geschäftsführer auf Ihre Schultern übertrage. Wenn Sie mich zwingen aufzumachen, dann ist das so. Aber ich kann es nicht empfehlen.“ Er will auf die 16 Prozent Einsparung zurückgreifen und nicht nach Kalender öffnen, sondern erst, wenn es kalt genug ist. Damit setzte er sich am Ende auch durch, auch wenn die Ausschussmitglieder zunächst eine kalendarische Öffnung ins Auge fassten.

Kritik: Kinder müssenes ausbaden

Die Kinder müssten bei Nichtöffnung etwas ausbaden, wofür sie nichts können. Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) sprach emotional. Sie weiß nur zu gut, wie beliebt der Eislaufplatz in Grünwald ist und wie gerne die Kinder hier im Winter diesen Sport treiben. Sie findet, dass man an der falschen Stelle einsparen würde. Stattdessen sollten lieber Privatleute ihre Schwimmbäder nicht heizen und ihre Saunen abstellen.

Sie wollte ähnlich wie Achim Zeppenfeld vorgehen. Dieser hatte vorgeschlagen, den Eislaufplatz vor den Weihnachtsferien aufzumachen und bis zu den Faschingsferien offen zu lassen. Aus Solidarität der Erwachsenen mit den Kindern würde er in dieser Zeit die Sauna schließen. Diese Version aber setzte sich nicht durch.

Ausschuss verständigtsich auf Kompromiss

Robert Zettel (CSU) hat es ausgerechnet, was sich Grünwald durch die Schließung des Eislaufplatzes sparen würde. Bildlich ergäbe sich bei 4750 Haushalten in der Gemeinde ein Einsparpotenzial von 63 Haushalten, also etwa 1,2 Prozent. Nach Zettels Ansicht könne man das vernachlässigen. Vor einem Blackout brauche man momentan zudem keine Sorge zu haben, da die Gasspeicher gut gefüllt seien, argumentierte er. Im nächsten Frühjahr allerdings könne er sich eine heikle Situation vorstellen. Der CSU-Gemeinderat schlägt vor, auf Sicht zu fahren und im Falle eines Engpasses den Eislaufplatz abzustellen. Er ist sich sicher, dass es für ein solches Ereignis bereits Wochen vorher Anzeichen gebe, die man zum Handeln nutzen könne.

Als Kompromiss verständigte sich die Ausschussmitglieder darauf, den Eisplatz im Freizeitpark bei stabiler kalter Witterung zu öffnen und ansonsten geschlossen zu halten. Fixe Daten im Vorfeld gibt es nicht. Der Vorschlag einer Kernöffnungszeit von zum Beispiel zwei Monaten, wie Angela Zahn (parteilos) es wollte, fiel durch. Weiterer Punkt: Die Sauna schließt in den Weihnachtsferien. Das bringt 12 000 Kilowattstunden Einsparung. Außerdem bleibt die jetzt geschlossene Blockhaussauna bis Ende März außer Betrieb. Sie steht im Freien und benötigt viel Strom.