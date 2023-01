Vorfahrt weg, Auto kaputt – Schockmoment im Berufsverkehr

Von: Laura May

In den frühen Morgenstunden hat es am Montag in Grünwald ordentlich gekracht – Grund dafür war eine kurze Unaufmerksamkeit.

Grünwald – Die Woche hat für zwei Männer mit einem Schock begonnen. Am Montagmorgen, 30. Januar, kam es gegen 6.50 Uhr auf der Oberhachinger Straße in Grünwald zu einem Unfall.

Es herrschte Berufsverkehr. Ein 41-Jähriger aus Markt Schwaben fuhr mit seinem VW-Touran die Oberhachinger Straße Richtung Osten, so informiert die Polizei.

Unfall Grünwald: 51-Jähriger übersieht VW

Ein 51-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wollte aus der Josef-Sammer-Straßenach links auf die Oberhachinger Straße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten den VW-Fahrer.

Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, an ihren Autos entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

