Wegen 30 Euro Strafe: Parksünder fährt Kontrolleurin an

Weil er über ein Parkticket arg erbost war, ist ein 57-jähriger Mercedesfahrer auf dem Parkplatz eines Supermarkts handgreiflich geworden.

Grünwald – Der Mann wollte am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in dem Supermarkt an der Lena-Christ-Straße zum Einkaufen gehen und stellte hierfür seinen Mercedes auf dem Parkplatz des Marktes ab. Dabei übersah er offensichtlich, dass der Parkraum dort überwacht wird, das heißt, jeder der dort parken will, muss eine Parkscheibe ins Fahrzeug legen. Damit kann er für die Dauer seines Einkaufs im Markt dort kostenfrei parken. Das tat der 57-Jährige in diesem Fall nicht.

Beleidigungen, ein Stoß mit dem Auto, dann wird es handgreiflich

Als er zurückkam war nach Angaben der Polizei eine 51-jährige Angestellte der Firma, welche den Parkraum kontrolliert, gerade dabei, ihm einen Zettel an die Windschutzscheibe zu klemmen. Weil er keine Parkscheibe eingelegt hatte, sollte er rund 30 Euro Strafe bezahlen. Das sah der Mann überhaupt nicht ein. Er beleidigte die Frau und schrie sie an, er werde die Strafe nicht akzeptieren . Dann stieg er in sein Auto und wollte rückwärts aus dem Parkplatz fahren, obwohl die Frau noch hinter seinem Mercedes stand. Er fuhr leicht gegen das Bein der Frau. Daraufhin stieg er wieder aus dem Auto, ging auf die Frau zu und stieß ihr mit der Faust in die Schulter. Dann stieg er wieder ein und fuhr im Auto davon.

Die Polizei findet ihn schnell

Die Frau wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Weil sich die Frau das Nummernschild des Autofahrers gemerkt hatte, war dieser schnell ausfindig gemacht. Noch am Abend bekam er Besuch von Beamten. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.