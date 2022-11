Grünwald wehrt sich gegen Windräder: Der Forst ist tabu!

Von: Marc Schreib

Keine Windräder will die Gemeinder Grünwald im Grünwalder Forst. © msc

Windräder im Grünwalder Forst? Auf keinen Fall, wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht. Geschlossen stimmte dieser gegen die Ausweisung von Vorrangflächen im Erholungsgebiet.

Grünwald – Ganz Deutschland muss kräftig den Ausbau von Windrädern beschleunigen, Bayern auch. Was kann Grünwald an Flächen beisteuern? Mit der Frage hat sich jetzt der Gemeinderat beschäftigt. Die Kurzfassung: nichts. Grünwald und auch die den Ort umgebende Natur bleiben tabu, zumindest hätten es die Mandatsträger gerne so. Die Abstimmung fiel einstimmig aus. Ein entsprechender Antrag in der Bürgerversammlung, der sich gegen die Aufstellung von Windrädern im Gemeindegebiet richtet, hat sich damit auch erledigt.

Keine Windanlagen auf Hoheitsgebiet der Gemeinde

Im Gebiet des Regionalen Planungsverbandes München müssen bis 2027 exakt 1,1 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiet für die Windenergie ausgewiesen werden. Die Gemeinden sollen im Vorfeld bis 30. November Planungen mit Windkraftbezug weiterleiten. Unter anderem sollen auch Tabuflächen markiert werden, die auf keinen Fall für Windenergieflächen in Frage kommen.

Die Gemeinde Grünwald benennt die Forstregionen südlich der Landeshauptstadt München zwischen Grünwald, Straßlach-Dingharting, Oberhaching, Taufkirchen und Unterhaching als Tabuzonen für Windenergieanlagen. © Münchner Merkur

In den Grünwalder Wohngebieten, in Wörnbrunn und im Gasteig wird es definitiv keine Windanlagen geben, das steht laut Bauamtsleiter Stefan Rothörl fest. „Die Gemeinde ist zu 100 Prozent überbaut.“ Auf dem Hoheitsgebiet wird also keine Fläche beigesteuert. Umgeben ist Grünwald von Staatsforsten, dem Isarhochufer und dem Isartal selbst. Alles außermärkische Flächen. Und hier sieht das Bild etwas anders aus.

Tabuzone Grünwalder Forst

Unter Einhaltung der 1000-Meter-Grenze zur nächsten Wohnbebauung gibt es im Wald nach dem Fall der 10-H-Regel Platz für Windkraft, genauer an einigen Stellen im Grünwalder Forst. Sie sollen aber bitte nicht angetastet werden. Bauamtsleiter Rothörl: „Diese Flächen würden wir als Tabuzonen identifizieren.“ Sie kämen dann nicht als Vorranggebiete für Windkraft in Frage. Der Forst biete schließlich für mehr als 100 000 Menschen einen Erholungsraum und einen Rückzug für die heimische Flora und Fauna. Eine Zerstörung dieses Naturraumes dürfe nicht sein. Die Klimazone diene auch als Frischluftschneise für die Region. Die Stadt München würde sich durch einen Zubau im Mikroklima weiter aufheizen.

Im Zusammenschluss mit anderen Entschädigung leisten

In das Thema hat sich der Grünwalder Bauamtsleiter in den vergangenen Wochen tief eingearbeitet und ist erst vor Kurzem in dieses „Becken geworfen worden“. Bis dato dachte er noch unbekümmert, die Windkraft könne Grünwald nie betreffen. „Aber dem ist nicht so. Die Regierung überrascht uns immer wieder aufs Neue.“ Die Gemeinden, die keinen Flächenbeitrag leisten können, müssten wohl über einen Zusammenschluss mit anderen eine Entschädigung leisten. Ingrid Reinhart-Meier (Grüne) hatte eine Frage in diese Richtung gestellt und vorweg klar gestellt: „Die Gemeinde hat tatsächlich keine eigenen Flächen, und im südlichen Bereich, im Forst, da wollen wir es nicht.“

Zur Effizienz sagte der Bauamtsleiter auch ein paar Takte. Er sieht aus seinem Rathausfenster die Windräder in den Wadlhauser Gräben bei Berg. Sie sind viel höher als der Wald und werden nicht verstellt. Drehen würden sie sich nicht oft. Auf die Frage von Bettina Schreyer (Grüne), ob die Windräder effizient seien, antwortete er: „Darum geht es gar nicht, sondern um eine gleichmäßige Verteilung. Jeder muss seinen Beitrag leisten. In Bayern reden wir von Vorranggebieten für Windräder auf 70 000 Quadratkilometern.“