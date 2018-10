Ausweg Tiefenbohrung

Lange heiße Sommer werden zur Regel, die globale Erderwärmung schlägt durch. Unter dieses Motto stellte ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert ihren Vortrag im August-Everding-Saal in Grünwald.

Grünwald – Eingeladen hatte die Erdwärme Grünwald zusammen mit ihrem Großkunden Bavaria Film. Zu Beginn wies Claudia Kleinert auf den Unterschied zwischen kurzfristigem Wetter und langfristigem Klima hin. Doch was sie dann an Daten zum Klimawandel präsentierte, hatte es in sich: 2015, 2016 und 2017, so führte sie aus, waren die global wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1880. Zudem habe die globale Erwärmung in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund des Treibhauseffektes ein Tempo erreicht, das es so noch nie auf der Erde gab.

Impulse genug für die folgende Podiumsdiskussion, bei der sich Claudia Kleinert, Bavaria Film Geschäftsführer Achim Rohnke, Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl und EWG-Geschäftsführer Andreas Lederle den Fragen von Moderator Andreas Schneider stellten. Schnell bestand Konsens, dass Grünwald mit seiner Entscheidung für die nachhaltige Nutzung der Tiefengeothermie den bestmöglichen Weg beschritten habe: „Aus eigener Kraft die Energiewende anpacken und konsequent dranbleiben“, wie es Bürgermeister Jan Neusiedl formulierte.

Für Achim Rohnke „war die Geothermie aus Grünwald der Urknall unserer eigenen Energiewende“, wie er sich ausdrückte. Bavaria Film ist mit seiner Carbon neutral-Initiative das erste Filmstudio weltweit, das seine Wärme- und Stromenergie ausschließlich aus regenerativen Quellen bezieht: Wärme aus Geothermie der Erdwärme Grünwald, Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraft. Die Etappe „Green Studio“ habe Bavaria Film am Standort bereits verwirklicht, für die Etappe „Green Production“ seien sie Vorreiter. Über das Thema „Kühlung aus Geothermie“ sprechen Bavaria Film und EWG bereits miteinander.

Andreas Lederle wies nachdrücklich darauf hin, welches Potenzial in der Tiefengeothermie steckt. Basis sei die hohe Versorgungssicherheit am Beispiel Grünwalds durch die Wärmeenergie im Innern der Erde, regional komme der Vernetzung eine wesentliche Bedeutung zu, auch international setzten immer mehr Länder auf Geothermie. Das zeigten nicht nur die vielen Besuche ausländischer Delegationen in Laufzorn, sondern auch die Entscheidung der Niederlande, im eigenen Lande in den kommenden Jahren bis zu 750 Geothermie-Bohrungen für die regenerative Wärmeversorgung niederzubringen.

Die Runde war sich einig: „Klimawandel geht uns alle an – und jeder kann in seinem eigenen Verantwortungsbereich viel tun. Wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen.“ mm