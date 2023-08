Grünwalds soziales Herz blutet: Wohngruppe Reversy zieht nach München

Von: Marc Schreib

Teilen

Beim letzten Stammtisch auf der Terrasse des Grünwalder Treffpunkts: Die Reversy-Wohngruppe hatte hier einen regelmäßigen Anlaufpunkt. © Nachbarschaftshilfe

Das tut vielen engagierten Grünwaldern weh: Reversy, eine Wohngruppe für Schwerbehinderte, zieht in den Münchner Hirschgarten um. Die Wohngruppe war ein wichtiger Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde.

Grünwald – Nicht nur die Nachbarschaftshilfe bedauert den Wegzug der Reversy-Wohngruppe aus Grünwald. Am Münchner Hirschgarten ist Platz in einem neuen neuen Räumlichkeiten der Pfennigparade freigeworden. Dorthin ist das Team mit Susanne von Stein als Leiterin jetzt gezogen. 28 Jahre residierte das Rehabilitationszentrum an der Otto-Heilmann-Straße und war für das gesellschaftlichen Leben in Grünwald von Bedeutung.

Behindertengerechter Kleinbus und ein Buchmobil

Susanne von Stein hob bei der Abschiedsfeier die gute Zusammenarbeit mit den Rathaus hervor. Seit der Eröffnung von Reversy 1995 unterstützt die Gemeinde die Wohngruppe mit Spenden. Vor 17 Jahren etwa gab es einen behindertengerechten Kleinbus, und man setzte sich vor Ort dafür ein, dass die Route des Linientaxis optimiert wurde. Die Bewohner konnten leicht zusteigen und sich selbstständig fortbewegen. Auch das Buchmobil der Bücherei versorgte Reversy mit Lektüre. Geldmittel und eine personelle Förderung gab es auch.

Engagierte Grünwalder bedauern den Wegzug

Barbara Portenlänger und Uschi Kneidl von der Grünwalder Nachbarschaftshilfe bedauern den Wegzug. Kneidl kann verstehen, dass hier vereinsinterne Entscheidungen getroffen wurden, „aber es ist schon sehr schade“. Denn das Miteinander habe wunderbar funktioniert, Inklusion wurde gelebt. Vor Corona gab es Sommerfeste, man ging gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe ins Kino, aufs Pfarr- oder Burgfest, ins Café, es fanden wöchentliche Besuche mit Kaffee und Kuchen statt. In die Grünwalder Einrichtung kamen überwiegend Fälle, die austherapiert waren. In der Wohngruppe war es aber möglich, die Situation zu verbessern durch weitere Angebote etwa im physiotherapeutischen Bereich, auch auf dem Gebiet der Kunsttherapie. Gesund ist nach dem Wissen von Uschi Kneidl leider keiner mehr geworden. „Aber durch die sozialen Kontakte, die Gespräche, das Menschliche konnten sich die Bewohner sehr wohl fühlen – mit einem guten Leben, soweit das unter den schrecklichen Umständen möglich ist.“ Unter den Bewohnern waren zwischendurch auch Grünwalder. Uschi Kneidl kann sich an mindestens zwei Fälle erinnern. Die Hirnschädigungen entstehen nicht nur durch Krankheiten, sondern auch durch Schlaganfälle oder Auto- und Motorradunfälle. Zunächst folgt das Krankenhaus, die Reha, weitere Therapien.

Bewohner waren ins Gemeindeleben eingebunden

Die ehrenamtlichen Helfer, allen voran Heinke Beckmann, unterstützten die Therapie, indem die Bewohner auch in das Gemeindeleben eingebunden wurden. Die ehemalige Krankengymnastin hat seit 2005 mit einer Gruppe Grünwalder die Reversy-Bewohner zu Aktivitäten motiviert. Mit Eintritt in den Ruhestand hatte sie sich bei der Nachbarschaftshilfe beworben. Da kam Reversy gerade recht, denn als Krankengymnastin hatte Heinke Beckmann viel Erfahrung mit Behinderungen.

Bessere Ausstattung im neuen Haus in München

Das Gebäude, in dem Reversy in Grünwald unterkam, war eine ehemalige Privatklinik, die von der Pfennigparade in den 90er Jahren übernommen wurde, um dort Wohngruppen einzurichten. „Das war aber nicht behindertengerecht und relativ ungeeignet für ein Behindertenzentrum.“ So gab es in jedem Stock nur ein Bad und eine Toilette. Im neuen Haus am Hirschgarten bekommen die Bewohner eine viel bessere Ausstattung. Statt bislang 17 Bewohner sollen es künftig bis zu 24 werden, die dort betreut werden können. Mit ihrem Team setzt Susanne von Stein die Arbeit in München fort. Auch hier wird sie auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Geplant sind Therapieräume für Holz, Keramik und EDV. Auch am Hirschgarten wünscht sie sich eine gute Vernetzung mit den umliegenden Institutionen, Vereinen und Bürgern, so wie in Grünwald.

Viele enge Freundschaften sind entstanden zwischen Bewohnern und Ehrenamtlichen

Der Kontakt soll gehalten werden, soweit das möglich ist. Uschi Kneidl: „Es ist für viele Grünwalder fortgeschrittenen Alters nicht so einfach, in die Stadt zu fahren.“ Das kann Heinke Beckmann nur unterschreiben. „Für uns ist es zu weit.“ Die meisten Helfer sind inzwischen über 80 Jahre alt und fahren nicht mehr selbst Auto. „Für uns ist die ehrenamtliche Hilfe bei Reversy damit zu Ende gegangen.“ Das war für alle Beteiligten sehr traurig, weil sich Beziehungen aufgebaut haben und man sich sehr verbunden fühlte. Mit ihren Betreuern gingen die Bewohner einkaufen oder fuhren eigenständig mit dem Rollstuhl ins Dorf. An der Heimannstraße wohnten sie direkt am Rand des Grünwalder Forstes. Spaziergänge nach Wörnbrunn waren leicht möglich und wunderschön. Zum Stammtisch konnten sie mit den Behindertenbussen, zu Fuß oder mit Rollstühlen kommen. Jetzt sind sie mitten in der Stadt. Beckmann: „Die Einrichtung am Hirschgarten ist sicher eine bessere, das Umfeld hier in Grünwald war aber schöner.“