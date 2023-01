Neue Wohnungen für Grünwald

Von: Marc Schreib

Teilen

An der Nibelungenstraße in Grünwald soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. © Beispielfoto: Daniel Reinhardt

Die Gemeinde Grünwald treibt den Wohnungsbau voran. Sie wird jetzt im Frühjahr mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses an der Nibelungenstraße beginnen.

Grünwald - Die Kämmerei rechnet mit 1,5 Millionen Euro an Kosten. Die Gemeinde hatte das Wohnhaus vor einiger Zeit gekauft. Es wurde abgerissen und an dessen Stelle tritt nun ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen plus Tiefgarage. Zum Teil sind bereits Vergaben für die Bauarbeiten abgesegnet worden. Die Grünen im Gemeinderat hatten vorgeschlagen, das Haus als Vorzeige-Ökohaus zu konstruieren. Und tatsächlich wird es in Holzständerbauweise errichtet. Viele Anregungen wurden aufgegriffen.

Strom aus drei Photovoltaikanlagen für Parkgarage

Der Bau grenzt direkt an das gemeindliche Wohnhaus am Hirtenweg an, das energetisch saniert wird. In diesem Zusammenhang läuft ein Projekt, das die Sonnenergie der beiden Häuser bündelt und die Photovoltaik der Wohnhäuser über der Tiefgarage am Marktplatz hinzunimmt. Der daraus gewonnene Strom der drei Photovoltaikanlagen soll dann für die Beleuchtung der Parkgarage am Marktplatz verwendet werden. Die Verbindungsstollen sind bereits gelegt.