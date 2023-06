Grünwalder Burschen sorgen für entspanntes Dorffest

Von: Birgit Davies

Teilen

Die Besucher genießen die gemütliche Stimmung im Biergarten der Burschen. © Birgit Davies

Das Dorffest in Grünwald sollte eine Feier vor allem für Grünwalder sein, entspannt und gemütlich. Und das ist dem Burschenverein Einigkeit gelungen.

Grünwald – Frisch gegrilltes Spanferkel, kühles Bier vom Holzfass und feiner Steckerlfisch: Die rund 70 Mitglieder des Burschenvereins Einigkeit in Grünwald sorgten beim beliebten Dorffest bestens für ihre Gäste. Seit der Wiedergründung des Vereins 1983 fand das Fest nun schon zum 30. Mal statt und gehört mittlerweile für die Grünwalder zur Tradition. „Es ist wirklich schön, zu erleben, wie viele Leute kommen und alle Generationen einen gemütlichen Nachmittag und Abend miteinander verbringen“, sagt Burschen-Vorsitzender Florian Bayer. „Da lohnt sich der Einsatz, und alle Burschen haben kräftig mit angepackt.“

Ein knuspriges Spanferkel servieren Luis Priller und Burschen-Vorsitzender Florian Bayer ihren Gästen. © Birgit Davies

Live-Musik, Biergarten, Familientag

Start der Festtage war bereits am Donnerstag mit dem traditionellen Fronleichnamszug, der auf der Festwiese mit einem Treffen der Ortsvereine im Biergarten seinen Ausklang fand. Am Freitag sorgte am Abend die Band „Cagey Strings“, bekannt auch von dem Oktoberfest, für ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt. Und während samstags am Familientag die Erwachsenen es sich im Biergarten mit bayerischen Schmankerln gut gehen ließen, hatte der Nachwuchs Spaß auf der Hüpfburg, dem Karussell und beim Kinderschminken.

Frisches Bier aus dem Holzfass zapft Christian Nagl. © Birgit Davies

„Nachdem in den letzten Jahren auf dem Fest immer sehr viel los war und die Leute sogar anstehen mussten, um hinein zu kommen, haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr kaum Werbung außerhalb des Ortes zu machen, damit vor allem die Grünwalder „ihr Dorffest“ entspannt genießen können“, erklärt Bayer. Und so war es letztendlich auch – ein Fest von und für Grünwalder.