Grünwalder schwört auf Solarthermie mit Pufferspeicher - Pionier des Ökohaus-Trends

Von: Marc Schreib

Während des Interviews lässt sich die Sonne nur ein ganz kleines bisschen blicken. Aber Achim Zeppenfeld ist mit seinem Ökohaus für alle erdenklichen Fälle gut gerüstet. Foto: Marc Schreib © Marc Schreib

Schon vor 25 Jahren hat sich der BR-Moderator und Grünwalder Gemeinderat Achim Zeppenfeld für ein Ökohaus erwärmen können. Heute schüttet es seine Dividende aus - bei steigenden Energiepreisen.

Grünwald – Kater Odysseus lagert auf dem kuscheligsten Sofa im Ökoholz-Haus von Achim Zeppenfeld (60) in Grünwald. Er ist 17 Jahre alt und hat alle Annehmlichkeiten des Energiesparhauses von Anfang miterlebt und goutiert, nur beim Einbau der Geothermie-Fernwärmeleitungen war er schon ein bisschen älter. Die Luft ist frei von jeglichem Feinstaub, sie zirkuliert unhörbar durch die Räume, und der Blick schweift in den Garten.

Der Grundstückspreis war für heutige Vorstellungen beinahe geschenkt

Vor einem Vierteljahrhundert ist Achim Zeppenfeld mit seiner Frau Margit hier eingezogen. Das waren Zeiten. Sie fanden das 840 Quadratmeter Grundstück zum Kauf für 1150 oder 1200 Mark pro Quadratmeter. Im Vergleich zu heute ein unbeträchtlicher Preis. Fast geschenkt. Sie entschieden sich schon damals für ein Ökohaus mit Wärmepumpe, Photovoltaik, thermischer Solaranlage und Lüftungsanlage. Letztere beugt der Schimmelbildung vor, verbessert das Raumklima und spart Energie. „Wir müssen im Winter kaum lüften.“ Damit waren die Eheleute Pioniere auf dem Gebiet des energiesparenden Eigenheimes.

So mancher Grünwalder spöttelte zu Beginn über das exzentrische Bauprojekt in der Nähe der Römerhügel. Eine Dame von der Tremml-Stiftung, besichtigte die Arbeiten mit Tieflader und kommentierte: „Ja, das ist ja ein Papperdeckel-Haus.“ Und es sah wirklich ein bisschen nach Kartonage aus.

Ein Riesen-Pufferspeicher

Aber das Holzhaus hat es in sich. Zur thermischen Solaranlage gehört ein 13 000-Liter-Pufferspeicher, worin sich ein Edelstahltank befindet. Darin ist das Brauchwasser. Im unteren und mittleren Bereich wird über die thermische Solaranlage die Wärme eingelagert. Ein Stückchen weiter oben fließt Wasser für die Fußbodenheizung ab.

In seinem Vortrag wird Achim Zeppenfeld unterbrochen, weil das Handy klingelt. Eine Dame mit Akzent erklärt ihm, dass bei ihm das Microsoft-System schadhaft sei. Nur gut, dass der BR-Moderator Apple verwendet, so kann er den Anruf gleich als Betrugsversuch entlarven, auflegen und wieder zu seinem Lieblingsthema zurückkehren, der Energieeffizienz im behaglichen Wohnhaus in Holzständerbauweise, in dem geschmackvolle Antiquitäten im Biedermeier-Stil einen erfrischenden Kontrast schaffen.

Geothermie auch noch

Der Grünwalder dachte bei dem Anruf erst, die Solareinkaufsgemeinschaft würde sich melden, die er zuvor kontaktiert hatte. Ein Modul auf dem Garagendach ist defekt, die Spannung am Sonnentag war plötzlich viel zu niedrig, was den Haustüftler misstrauisch machte. Im Sommer ist alles kein Problem, im Winter reichen die Kollektoren auf dem Dach mit 30-Grad-Neigung nicht ganz aus. Perfekt wären 40 Grad. Deshalb schaffte sich das Ehepaar zusätzlich einen Pellets-Ofen an, der aber nur noch einmal im Jahr, im Oktober, angeworfen wird, damit er nicht völlig einrostet. Er wurde durch Geothermie ersetzt. Die letzte Ladung hat der Hausbesitzer für 286 Euro die Tonne gekauft. Mittlerweile liege die Sackware bei 860 Euro.

Photovoltaik kam auch noch auch aufs Dach, ein bisschen Fläche war noch frei. Der Strom wurde über die EEG-Umlage voll ins Netz eingespeist. Hinzu kam dann noch vor zehn Jahren eine kleine Anlage auf dem Garagendach für den Eigenverbrauch. Der Stromverbrauch ist laut Zeppenfeld schon recht hoch, wenn die Lüftung tagsüber läuft, weil es sich um 80-Watt-Motoren handelt.

Spezialmaßnahmen vor dem Krisenwinter

Damit die Wärme in erwarteten Krisenwinter 2022/23 nicht aus dem Wohnzimmer ins Treppenhaus entweicht, werden die Zeppenfelds jetzt zum ersten Mal die Glasschiebetüren an der Grenze zuziehen. Zu diesem Zweck ließen sie vor ein paar Wochen ein klemmendes Teilstück reparieren.

Die Sensibilität nimmt auch bei Spitzenverdienern zu: Bekannte haben ihnen erzählt, dass sie jetzt ihre Pool-Heizung abgestellt haben. Die Kosten schossen von 2000 auf 12 000 Euro in der Saison nach oben. Da sagten sie sich: „Jetzt ist aber Schluss.“ Ihnen wurde dabei klar, wie viel Energie verbraucht wird. Selbst wenn es jemandem egal sein kann, weil er Multimillionär ist.

Tipps für die Grünwalder

Eine thermische Solaranlage würde der 60-jährige Grünwalder jedem empfehlen, der sich energietechnisch unabhängig machen möchte und über das nötige Eigentum verfügt. Außerdem wirbt er für eine Beratung im gemeindlichen Umweltamt in Sachen Energiesparförderprogramme – die Photovoltaik und Batteriespeicher betreffend. Aber auch eine thermografische Untersuchung im Angebot hilft weiter. Der Grünwalder SPD-Gemeinderat will sie bei sich noch im Herbst durchführen lassen. Denn es könnten sich doch in der Zwischenzeit Kältebrücken gebildet haben. „Dort, wo sich nach 20 Jahren ein Holzbalken verschoben hat.“ Kostenpunkt: 400 Euro. 200 Euro zahlt die Gemeinde Grünwald.

Auch eine Lüftungsanlage würde der Grünwalder jedem ans Herz legen, vor allem Allergikern, die eine reine Raumluft benötigen. Photovoltaikanlagen sind ihm zufolge sowieso sinnvoll. Sie lassen sich auf beinahe allen Dächern installieren. Für den Eigenverbrauch mit einem optimal ausgelegten Batteriespeicher. Man werde zwar nicht unabhängig vom Energienetz, aber man könne einen Stromausfall überbrücken, der nicht unbedingt mit der Energiekrise zusammenhängen muss. Bei einem Neubau würde Zeppenfeld dafür plädieren, eine solche Ausrüstung bei geeigneter Dachfläche verpflichtend vorzuschreiben. Stichwort Klimawandel. „Da tue ich etwas für mein Karma-Konto, und wir hier in Grünwald sind nicht die ärmsten. Wenn wir es nicht machen, wer dann?“ Wenn einer heutzutage überhaupt noch ein Haus neu bauen könne, sollten die zwei bis drei Prozent Mehrkosten keine Rolle spielen. „Dann ist es auch schon wurscht.“ Außerdem steigert sie den Wert des Hauses.