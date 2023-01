Grünwalderin beklagt unsichere Schulwege

Von: Marc Schreib

Auf dem Schulweg vom Marktplatz zum Gymnasium (hier an der Oberhachinger Straße) ist die Verkehrssituation nicht sehr übersichtlich. Das jedenfalls findet eine Grünwalderin, die den Schulweg sicherer machen will. ArchivFoto: Marc Schreib © Marc Schreib

Das Grünwalder Verkehrsnetz hat aus Sicht einiger Bürger offenbar seine Schwächen, was den Schulweg anbelangt. Im jüngsten Verwaltungsausschuss wurde eine Radikalkur empfohlen.

Grünwald – Eine Grünwalderin hatte in der Bürgerversammlung beantragt, dass die Schulwege für Kinder in Grünwald sicherer zu gestalten. Kurzfristig sollten schnelle Lösungen her, langfristig schlug sie eine Sicherheitsstudie vor, die sich mit den Problemen auseinandersetzt. Zwar gebe es „hervorragende und aufopferungsvolle Schulweghelfer“. An einigen Kreuzungen mangele es jedoch an Orientierung und Sicherheit, um seinen Weg zu Fuß, per Roller oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Zum Teil seien die Strecken derzeit zu gefährlich, egal wie alt die Schüler oder wie erfahren im Verkehr sie sein mögen: gerade am Marktplatz bei der Einfahrt in die Rathausstraße herrsche ein unübersichtliches Chaos. Hier habe man eine tickende Zeitbombe.

Rondell zu schmal?

Auch am Derbolfinger Platz übt die Antragstellerin Kritik. Der Gehsteig ist aus ihrer Sicht rund um das Rondell zu schmal, und die Kinder weichen nach ihren Beobachtungen auf die Straße aus („das ist lebensgefährlich“). Und an der Tobruk-/Ecke Wörnbrunner Straße wäre eine Querungshilfe in der Straßenmitte sinnvoll.

Der dramatische Appell kann aus gemeindlicher, aber auch polizeilicher Sicht nicht ganz nachvollzogen werden. Zumal es auf den Webseiten der Schulen einen Schulwegplan gibt, der die sichersten Wege aufzeigt, und 15 Schulweghelfer im Einsatz sind. Allein zwei am Marktplatz. Inspektionsleiter Andreas Forster musste zwar einräumen, dass es hier in der jüngeren Vergangenheit zu einem Schulwegunfall gekommen sei. Leider zu früher Stunde, als noch kein Schulweghelfer vor Ort war. Aber das sei doch die große Ausnahme.

Rathausstraße wird unetr die Lupe genommen

Mit der verkehrlichen Situation an der Rathausstraße wird sich ohnehin nach einem Beschluss des Gemeinderates ein Planungsbüro demnächst befassen. Auf die abschließende Bewertung eines Verkehrsplaners in puncto Marktplatz warten die Gemeinderäte überdies schon lange, wie Ingrid Reinhart (Grüne) sagte.

Gerade am Derbolfinger Platz hat die Gemeinde in der jüngsten Vergangenheit einen Zebrastreifen legen lassen, den Gehweg um die Trambahnschleife verbreitert und eine Fahrbahnverengung erreicht. Aus Sicht der Mandatsträger ist das ausreichend.

Eine Querungshilfe an der Wörnbrunner Straße ist zwar wünschenswert, aber leider wegen der geringen Straßenbreite nicht möglich. Das hat die Verwaltung bereits überprüfen lassen. Ingrid Reinhart hofft, wie sie in der Aussprache erklärte, darauf, dass die Gemeinden in Bälde mehr Spielraum bekommen, um eine solche Querungshilfe trotzdem einbauen zu können. Sie wünscht sich, dass man die Schulwege anlässlich des Elternappells noch einmal anschaut und dass man die Schüler auch in den Schulen noch einmal darauf hinweist, wo sie ein bisschen mehr aufpassen müssen.

CSU-Gemeinderat kann mit Dramatisierung im Antrag nichts anfangen

Die Dramatisierung im Antrag konnte Gerhard Sedlmair (CSU) nicht so ganz nachvollziehen. Was er aber tatsächlich kritisiert, ist das Verhalten von Autofahrern an der Ampel beim Postbergl. Hier würden manche einfach bei Rot durchfahren, obwohl Schulweghelfer dabei seien. Unmöglich! Aber auch die Schüler selbst seien nicht ganz unschuldig im Verkehrsgeschehen: Bei der Hubert-Hopf-Straße zum Beispiel um die Mittagszeit sieht man sie zu dritt auf dem Radl, aufs Handy glotzend. Da sind laut Sedlmair auch die Eltern gefragt, ihre Kinder zu disziplinieren.

Immerhin, die Verkehrssituation an der Tobrukstraße sei deutlich entschärft, seit die geparkten Hänger am Straßenrand weg sind, die lange Zeit die Sicht versperrt haben. Die Ausschussmitglieder haben jedenfalls nicht vor, extra Maßnahmen im Zuge des Antrags einzuleiten. Schließlich ist laut Beschluss bereits viel in der Planung.