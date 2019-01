Grünwalderin kommt aus Urlaub und meldet Auto als gestohlen - Polizei findet es sofort

Geschockt worden ist eine Grünwalderin, als sie aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Sie dachte, ihr Auto sei gestohlen worden. Die Polizei fand das Auto jedoch sofort.

Grünwald - Neben zahlreichen witterungsbedingten Unfällen in den vergangenen Tagen im Landkreis hat die Polizei in Grünwald ein verschwundenes Auto gefunden. Die Besitzerin hatte es als gestohlen gemeldet, es war aber nur eingeschneit.

Wie die Polizei berichtet, kehrte die Grünwalderin am vergangenen Freitag aus dem Urlaub zurück. Kaum zuhause angekommen, erlebte die 48-Jährige einen Schock: Ihr Auto stand nicht mehr in der Garage. Da beide Fahrzeugschlüssel in der Wohnung lagen, meldete sie ihren Pkw umgehend als gestohlen.

Vor Ort machten die Polizisten den vermeintlich gestohlenen BMW sofort ausfindig. Er stand, eingeschneit, auf der Straße. Warum das Auto auf der Straße, und nicht wie angenommen in der Garage, stand, konnte sich die Frau nicht erklären.