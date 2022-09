Hinweis der Ortschronistin: Jetzt heißen die Offiziere richtig

Von: Marc Schreib

Die ursprüngliche Gedenkplatte mit den fehlerhaften Namen. Foto: Marc Schreib © Marc Schreib

Die Detektivarbeit einer Heimatforscherin hat jetzt dazu geführt, dass eine Gedenkplatte auf dem Grünwalder Waldfriedhof ausgetauscht werden musste. Die Namen waren falsch geschrieben.

Grünwald – Die fehlerhaften Namen auf einer Gedenkplatte für Gefallene im Zweiten Weltkrieg sind korrigiert worden. Bürgermeister Jan Neusiedl hatte im vergangenen Jahr zugesichert, dass die Änderung auf dem Grünwalder Waldfriedhof vorgenommen werde. Das ist nun geschehen, wie eine Nachschau von Hella Neusiedl-Hub ergab.

Die Ortschronistin hatte den Fehler vor über einem Jahr entdeckt und darauf aufmerksam gemacht. In ihrem Buch „Spuren der Grünwalder Vergangenheit 1933 – 1945“ hatte sie die Namen der getöteten britischen Soldaten veröffentlicht, die mit ihrem Lancaster-Bomber 1943 in Geiselgasteig abgeschossen wurden. Sie verglich damit die Gedenkplatte für die englischen Flieger unweit der Aussegnungshalle, mit Betonkreuzen davor. Die Namen der gefallenen Zivilisten in Grünwald und von sieben Briten waren dort eingraviert. Doch sie stimmten nicht mit ihren eigenen Recherchen überein. Jetzt sind sie mit den richtigen Buchstaben versehen. Gefertigt wurde die neue Platte von der Grünwalder Bildhauerin Barbara Hoyer, die schon das Vorgängermodell erstellt hatte.

Abkürzungen jetzt ausgeschrieben

Ortschronistin Neusiedl-Hub ist froh darüber, dass die Gemeinde Grünwald auf der neu eingesetzten Platte nicht nur Namen und Dienstgrade korrigiert, sondern auch ihre Anregung aufgegriffen und die abgekürzten Dienstgrade der in Grünwald gefallenen Wehrmachtssoldaten sowie der am 7. September 1945 in Geiselgasteig abgeschossenen britischen Besatzung des Lancaster-Bombers hat ausschreiben lassen. „Bei meinen Führungen über den Grünwalder Friedhof stelle ich fest, dass Abkürzungen wie Uffz. für Unteroffizier, Sgt. für Sergeant oder F/O für Flying Officer in der Bevölkerung keinesfalls mehr geläufig sind.“ Zudem hat die Gemeinde die Berufsbezeichnungen der in Grünwald gefallenen Zivilisten ergänzen lassen – eine Anregung, die Hella Neusiedl-Hub von Klaus Mayring, dem Enkel des am 21. September 1942 verstorbenen Alois Kestermann, erhalten hat. Der Schneidermeister starb an einem Bombensplitter, der ihn zwei Tage zuvor bei einem Luftangriff auf sein Haus am Forstweg 6 verletzt hatte.

Im Oktober gibt es eine Führung

Die neue Gedenkplatte wird die Ortschronistin auf ihrem Spaziergang über den Grünwalder Waldfriedhof im nächsten Monat präsentieren. Die Führung für die VHS-Grünwald findet am Samstag, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule unter der Telefonnummer 089/6 41 11 82.

Auf der neuen Gedenkplatte am Waldfriedhof stimmen alle Namen. Foto: Hella Neusiedl-Hub © Hella Neusiedl-Hub