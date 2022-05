Hausmeister der Helmi-Mühlbauer-Halle: „Ich bin Inventar“

Von: Marc Schreib

Der Hausmeister der Helmi-Mühlbauer-Halle, Harald Vorwerk, kennt jeden Dübel in der Wand. © Marc Schreib

Über 30 Abteilungen und rund 4600 Mitglieder hat der TSV Grünwald und ist damit einer der größten Breitensportvereine im Landkreis München. Ein wichtiger Ankerpunkt ist die Helmi-Mühlbauer-Halle. Hier hat Harald Vorwerk als Hausmeister vor über 25 Jahren die Geschicke übernommen: „Ich wohne oben drüber und bin quasi Inventar.“

Grünwald – Der Hausmeister pflegt die Schul- und Gymnastikturnhalle, den Ballettraum, mäht die Nebenflächen am Fußballplatz. Er kümmert sich um den Innen- und Außenbereich und ist zum Beispiel auch zur Stelle, wenn jemand in der Halle etwas vergessen hat. Als Schlüsselmeister hat er Zugang nicht nur zur Halle, sondern auch zur Grundschule und zum Kindergarten. Auch spätabends oder nachts kann da mal die Klingel an der Hausmeisterwohnung läuten. Im 24 Stunden geöffnetem Fundbüro. Ein Sportler bemerkte gegen Mitternacht, dass er seine Uhr hatte liegen lassen. Vielleicht ein geschenktes Schmuckstück, das man nicht vermissen möchte? Also ging es in nächtlicher Führung durch die Gänge, in die Umkleide. Glück gehabt! Vor Zeiten mehrten sich hier nämlich die Diebstähle, die Polizei wurde eingeschaltet, aber ein verbessertes Sicherheitskonzept bereitete dem Treiben glücklicherweise ein Ende.

Der Vater entdeckte die Anzeige

Die Arbeitsstelle als Hausmeister in Grünwald entdeckt der Vater von Harald Vorwerk in der Zeitung. „Das wäre doch etwas für dich“, meinte er. Wie wahr. Damals, als der junge Handwerker seine Stelle als Hausmeister antrat, durfte er sich richtig austoben. Er hatte es mit einer ganz alten Technik zu tun. Die Heizung stellte der Hausmeister per Hand ein.

Energie im Wandel

Die Gemeinde aber ging mit dem Fortschritt und schaffte noch unter Bürgermeister Hubertus Lindner für die Halle und den Freizeitpark ein Blockheizkraftwerk an. Damit sollte auch Strom produziert werden, und es war nicht ganz leicht, es am Laufen zu halten. Denn im Netz kam es zu Schwankungen. Schließlich wurden die Leitungen für die Geothermie gelegt, eine wunderbare Lösung. Früher musste der Hausmeister hier sehr viel mehr mit anpacken, heute wird die Energieversorgung von außen gemanagt und ist hoch technisiert. „Wir haben teilweise keinen Zugriff mehr. Nur wenn etwas gar nicht mehr funktioniert, werden die Parameter am Schaltschrank so eingestellt, wie es benötigt wird.“ Mit der Geothermie habe man gar keine Probleme, alles läuft reibungslos.

Früher war vieles besser

Trotz der Effizienz und allen Annehmlichkeiten: Der Hausmeister erwischt sich immer öfter bei den Worten: „Früher war alles besser.“ Beispiel Sportgaststätte: Zehn Jahre lang hat Familie Vorwerk die Wirtschaft betrieben. Irgendwann musste sie aufgegeben. Früher saßen die Fußballer bis in der Früh um 5 Uhr in der Gaststätte und spielten Karten. Alles war sehr familiär, sagt die Erinnerung. Heute traue sich ja keiner mehr, ein Bier zu trinken, die Geselligkeit habe nachgelassen. Dann die Manieren: „Wir hatten in unserer Jugend noch Respekt, und wenn ein Papierkorb aufgestellt war, hat man ihn auch benutzt.“ Heute sieht es bisweilen anders aus: Zum Fußballplatz wird ein Tragl Bier mitgebracht, vielleicht auch ein Schnaps. Dann werden die leeren Flschen im Rausch auf den Platz geschmissen und zerdeppert. Der Hausmeister darf dann die Hinterlassenschaften aufräumen. Wenn er die Querulanten noch ertappt und die Polizei ruft, gehen sie stracks stiften, und die Beamten spielen Hase und Igel mit ihnen. Nach einem Erfolg lässt der Spuk für eine Zeit auch nach, weil die Jugendlichen wissen, dass sie bereits im Visier der Polizei sind. Die Wegwerfpraxis ist natürlich nicht auf den Freizeitpark beschränkt, man kann sie auch am Kieselstrand der Isar unter der Grünwalder Brücke erleben, sagte der Hausmeister. Dabei handele es sich nach seinen Beobachtungen auch oft nicht um Ortsansässige, viele kämen von außerhalb.

Gymnastikstunden immer noch ähnlich

Aber in Manchem gibt es auch eine gewisse Kontinuität: Vor 20 Jahren schoben die Turnlehrer zur Gymnastik nach das Klavier raus und spielten stilvoll zu den Übungen die Begleitung. Die Enkelin hat heute immer noch Kassetten mit schöner Klaviermusik, die neben den Gymnastikstunden her läuft.

Fußballer des FC Bayern gerne hier

Und ja, auch die Promis ließen sich blicken. Als äußerst angenehme Gäste empfand Hausmeister Vorwerk zum Beispiel die Kessler-Zwillinge, die im Ballettraum geübt haben. Die Promis seien Menschen wie du und ich, und sie treiben natürlich auch Sport. Allüren haben die meisten keine. Einmal hat der Grünwalder mehrere Bayern Spieler gebeten, den Platz Fußballplatz an der Grundschule zu verlassen. Der Platz ist für Kinder bis 14 Jahre reserviert. Nach einem Champions-League-Spiel hatten spanische Freunde des damaligen Trainers hier gekickt. Die Ballkunst feiert hier viele fröhliche Stunden. Auch Thomas Müller und David Alaba haben sich sehen lassen und irgendwo auf dem Gelände Basketball gespielt. „Da macht das Zuschauen von Weitem schon Spaß. Es sind halt Sportler, die können mit dem Ball umgehen. Denen gibt man etwas Rundes, und dann wird gezaubert.“

Harald Vorwerk hat, wie er zugibt, keine besondere Affinität zu einer speziellen Sportart. Er hält sich Zeit seines Lebens an die Worte Churchills: „No Sports and Big Cigars.“