Barrierefrei singen: Grünwalder Start-up gewinnt bedeutenden Preis in der Musikbranche

Von: Marc Schreib

Prämiert: Theresa Henkel und Korbinian Slavik freuen sich über die Auszeichnung „Best Edition 2023“. © Ipipapa

Das Grünwalder Start-up „Ipipapa“ hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die eine international lesbare Lautschrift (IPA) automatisiert in Musiknoten schreibt. Dafür wurde „Ipipapa“ nun vom Deutschen Musikverlegerverband mit dem Best-Edition-Preis ausgezeichnet.

Grünwald – Das Grünwalder Start-up „Ipipapa“ ist jetzt vom Deutschen Musikverlegerverband mit dem renommierten Best-Edition-Preis ausgezeichnet worden. Dieser Preis geht normalerweise an etablierte, langjährig bestehende Verlage, „ipipapa“ aber konnte die Jury bereits ein Jahr nach seiner Gründung mit seinem Konzept und seinen Notenausgaben überzeugen.

Singen in allen Sprachen durch phonetische Transkription ermöglichen

Das Start-up hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die eine international lesbare Lautschrift (IPA) automatisiert in Musiknoten schreibt. Die Idee dahinter ist, das einfache Singen in allen Sprachen durch phonetische Transkription zu ermöglichen und die Singbarkeit von Vokalmusik weltweit auf ein neues Level zu bringen. Das „Ipipapa“-Team nimmt Experten der jeweiligen Sprachen zu Hilfe. Für ukrainische Lieder arbeitet das Start-up zum Beispiel mit einer Muttersprachlerin aus Kiew zusammen. Sie kontrolliert die automatische Transkription, die von „Ipipapa“-CEO Korbinian Slavik eingerichtet wurde. Und sie fügt an den richtigen Stellen noch Betonungen ein und stellt sicher, dass die Sängern ein qualitativ hochwertiges Produkt bekommt. Korbinian Slavik und seine Kollegin Theresa Henkelbereiten die Musiknoten dann so auf, dass sie leicht gesungen werden können.

Auf der Einstiegsseite von „Ipipapa“ erscheint sofort der Button zum Testen der Möglichkeiten. © Screenshot

Das hat die Jury beeindruckt

Die Jury des Musikverlegerverbandes war besonders beeindruckt von „Ipipapas“ Fähigkeit, die Lautschrift mit Rücksicht auf sängerische Besonderheiten in den Noten zu integrieren und somit den Weg zu bahnen, Kompositionen ohne Aufwand in ihren Originalsprachen auf höchstem Niveau zu singen. Das Start-up erhielt den Sonderpreis der Jury für die „Ganznächtliche Vigil“ von Sergei Rachmaninoff in Kirchenslawisch und das Stück einer ukrainischen Komponistin, die drei Tage nach dem russischen Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung starb.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Preis der Best Edition“, sagt Korbinian Slavik. „Unser Ziel war es immer, das Singen in allen Sprachen zu erleichtern und wir glauben, dass wir mit unserer Technologie und unseren ausgezeichneten Ausgaben einen wichtigen Beitrag dazu leisten können. Gleichzeitig verleihen wir mit diesem Ansatz Werken aus unbekannten Kulturkreisen und auch Komponistinnen einen neuen Stellenwert.“

Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit singen und Musik machen

Die Technologie von „Ipipapa“ hat laut Verlag das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit singen und Musik machen. Der Sonderpreis der Jury für die Best Edition 2023 stellt eine große Anerkennung für das Unternehmend dar, der Mut macht und ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit des Teams ist. „Ipipapa“ freut sich darauf, diese Technologie weiter zu verbessern und sie der Welt zugänglich zu machen. Bald erscheinen auch das Requiem von Wolfgang Amadedus Mozart sowie „ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Außerdem plant das Start-up weitere Editionen des (neu hinzugekommenen) Tschechischen, als da sind Stücke von Antonín Dvorák sowie Bedrich Smetana. Mit dieser Auszeichnung hoffen die Firmengründer, mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und noch mehr Menschen zu inspirieren, von den Transkriptionen Gebrauch zu machen.

Online-Shop

Wer sich ein Beispiel phonetischer Transkription gerne ansehen möchte, besucht am besten die Webseite des Musikverlages unter www.ipipapa.com und wird auf der Startseite auf Wunsch gleich weitergeleitet. Er findet im Shop auch viele Spezial-Notensätze zu Kompositionen etwa von Clara Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy oder auch Franz Schubert. Die Preise bewegen sich zwischen etwas mehr als drei Euro und rund 28 Euro.