Jetzt doch Bürgerversammlung in Grünwald

Der Wille ist da. Am Gymnasium Grünwald soll die Bürgerversammlung am 10. November stattfinden, wenn möglich.

Grünwald – Die Gemeinde Grünwald hat eine Unterkunft gefunden, die für eine Bürgerversammlung tauglich erscheint. Wie Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) jetzt in der Gemeinderatssitzung mitteilte, stellt die Direktorin des Gymnasiums Grünwald, Birgit Korda, das Schulgebäude gern zur Verfügung. Nach dem Stand der derzeitigen Auflagen sei dies möglich. Außerdem ist bereits ein Hygienekonzept erstellt worden, sodass nichts mehr im Wege steht. Eine Registrierung und Anmeldung vor der Veranstaltung am Dienstag, 10. November, um 19 Uhr in der Schulaula ist erforderlich. Dazu zählt die Angabe des Namens, der Adresse und Telefonnummer per Email (info@gemeinde-gruenwald.de). Die Bürger können auch per Brief an die Gemeinde Grünwald schreiben, Rathausstraße 3, 82031 Grünwald. Außerdem ist eine telefonische Anmeldung (089/641 62-163) oder eine per Fax (089/641 62-166) möglich. Am Abend selbst bitte nicht den gültigen Personalausweis vergessen. Anträge, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, müssen bis spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich bei der Gemeinde eingereicht werden.

Wie berichtet, hatten die kleinen Gemeinderatsfraktionen der Grünen, PBG und der FDP einen Antrag auf Einberufung einer Bürgerversammlung im Jahr 2020 gestellt. Schließlich sei der Bürgermeister per Gesetz verpflichtet, sie einmal im Jahr einzuberufen. In der vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte der Bürgermeister nicht sagen können, ob und wo eine Bürgerversammlung in diesem Jahr stattfinden könne: „Auf Teufel komm raus werden wir es nicht machen.“ Nach der Ankündigung, nun doch einen Termin gefunden zu haben, fühlen sich die kleineren Fraktionen bestätigt in dem Bestreben, etwas Nachdruck ausgeübt zu haben.