JUZ in Grünwald öffnet wieder - Volle Kraft voraus mit neuem Team

Von: Birgit Davies

Über die Wiedereröffnung des JUZ freuen sich (v.l.) das Team Sophie Pacholke, Philipp Stern, Bürgermeister Jan Neusiedl, Sebastian Wörndl und Sabine Rauch. Foto: Birgit Davies © Birgit Davies

Das Jugendzentrum in Grünwald hat in den vergangenen Jahren nicht gerade seinen Namen verdient. Aber dafür kann niemand etwas. Jetzt jedenfalls kann es wieder losgehen mit dem Spaß.

Grünwald – Der Garten des Grünwalder Jugendzentrums (JUZ) war gefüllt mit Jugendlichen, die bei der Wiedereröffnung des beliebten Treffpunkts mit von der Partie sein wollten. Nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch wegen eines akuten Personalmangels war das JUZ seit Beginn 2020 nur noch sporadisch offen. Nun kann das neue Team wieder in die Vollen gehen mit vielseitigen Projekten und natürlich viel Zeit zum Austausch mit den jungen Menschen.

Bei Kochprojekt die Liebe zur Sozialarbeit entdeckt

„Wir freuen uns sehr und sind schon dabei, die Räume gemeinsam mit den Jugendlichen zu gestalten“, sagte Sabine Rauch vom JUZ-Team. Sie ist selbst Grünwalderin und hat bei einem Koch-Projekt im Jugendzentrum ihre Liebe zur Sozialarbeit entdeckt. „Umso schöner, dass ich hier nun tätig sein kann.“ Kräftigen Applaus von den Jugendlichen gab es für Philipp Stern, der ankündigte, im Medienraum und bei Bastelaktionen aktiv zu sein, ebenso wie für Sophie Pacholke, die bereits im Ganztag des Gymnasiums arbeitet und daher vielen Kindern bekannt ist. Sebastian Wörndl wird ab Februar die Leitung des Teams übernehmen: „Wir sind auch gerade dabei Kooperationen mit anderen Einrichtungen im Ort aufzubauen.“

Offene Jugendarbeit

Bürgermeister Jan Neusiedl berichtete in seiner Ansprache, dass das JUZ bereits Anfang 1993 eröffnet wurde, damals gemeinsam mit der Bibliothek im frisch errichteten Gebäude an der Schlossstraße. So fanden die Jugendlichen im Zentrum von Grünwald einen gemeinsamen Treffpunkt. „Das ist eine tolle Möglichkeit zum Austausch. Denn neben all den Programmen, die auf die Beine gestellt werden, liegt mir die offene Jugendarbeit sehr am Herzen“, sagte Neusiedl. Besonders lobte er die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ mit dem Kreisjugendring, der die Trägerschaft für das JUZ übernommen hat.

Anschließend feierten alle zusammen die Wiedereröffnung mit Songs auf der Bühne, Kickerturnier, Basteln von Taschen im Kreativraum und vielen guten Gesprächen, bei denen die Pläne für Projekte geschmiedet wurden. BIRGIT DAVIES

Die Öffnungszeiten

sind Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 15 bis 21 Uhr sowie jeden zweiten und vierten Samstag von 15 bis 21 Uhr.