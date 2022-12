Kämmerer der reichsten Gemeinde Deutschlands

Raimund Bader hat sich verabschiedet, Fabian Leininger ist der Nachfolger des Grünwalder Kämmerers. Mit Liquiditätsproblemen muss er sich nicht beschäftigen.

Grünwald – Seit einem halben Jahr führt Fabian Leininger (34) aus Taufkirchen die Geschäfte des Kämmerers in Grünwald. Für ihn eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe. Gemeinden dieser Größenordnung mit einem Haushaltsvolumen von 400 Millionen Euro sind in der Bundesrepublik selten zu finden. Beim Thema Rücklagen hält er es wie sein Vorgänger Raimund Bader. Eine genaue Summe will er nicht preisgeben, um keine Neiddebatte anzustoßen.

Beide Brüder in der Kämmerei tätig

Wie es der Zufall will, sind sich die Leininger-Zwillinge Fabian und Sebastian jetzt nicht nur beruflich, sondern auch örtlich näher zusammen. Bruder Sebastian ist stellvertretender Kämmerer in der Nachbargemeinde Oberhaching und sorgt im Hachinger Tal für ein geordnetes Rechnungswesen. Die Zahlenaffinität und das dafür spezifische Talent scheint ihnen in die Wiege gelegt worden zu sein. Gemeinsam begannen die beiden vor 18 Jahren beim Landratsamt München an mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. „Wir sind uns da schon sehr ähnlich und tauschen uns auch fachlich aus“, sagt der Taufkirchner.

Gutes Gedächtnis notwendig

Dann gingen die Wege marginal auseinander. Fabian Leininger begann beim Zweckverband Weiterführende Schulen im Südosten. Hier stellte sich heraus, dass er für Zahlen und Finanzen eine Affinität besitzt. Er wirkte hier bereits am Haushalt mit und merkte, dass ihm diese Disziplin liegt. Ein gutes Gedächtnis zum Beispiel ist für die erfolgreiche Weiterentwicklung unabdingbar.

Aber bevor die endgültige Bestimmung gefunden wurde, machte Fabian Leininger einen Ausflug in einen ganz heterogenen Bereich: Er wechselte zur Gemeinde Oberhaching in die IT-Administration. Er wollte sich in der Zeit von der Verwaltung ein wenig emanzipieren, musste die Infrastruktur am Laufen halten, Sicherheitskonzepte erarbeiten und die Firewalls abdichten. Schließlich sind die Gemeinden immer häufiger Hacker-Angriffen ausgesetzt. Dieses Wissen behält er bis heute im Hinterkopf und entwickelte eine gewisse Sensibilität im Bereich des Datenschutzes.

Zahlenwerke liegen ihm näher als die IT

In dieser Zeit absolvierte er nichtsdestotrotz seinen Abschluss zum Verwaltungsfachwirt und merkte im Laufe der Ausbildung, dass ihm die Finanzen und Zahlenwerke näher liegen als die IT-Fragen, weshalb er zum alten Aufgabengebiet zurückkehrte und sich erfolgreich als Kämmerer in Neubiberg bewarb. Vor etwas mehr als einem Jahr entschied er sich dann für den Kämmererposten in Grünwald.

Hier hat er sich jetzt schon gut eingearbeitet, vor etwa einem halben Jahr übernahm er die Stelle von seiner Vorgänger Raimund Bader. Seit einem halben Jahr führt der neue Kämmerer mit einem sehr guten und verlässlichen Mitarbeiterstab die Geschäfte. „Bedingt durch die hohe Finanzkraft gibt es hier größere Spielräume, um Projekte anzuschieben.“

Rücklagen gibt es reichlich

In Grünwald benötigt er bei neu hinzukommenden Kosten nicht gleich einen Nachtragshaushalt. Aufgrund des Volumens lässt sich eine erforderliche Zusatzsumme recht einfach unterbringen. Rücklagen sind reichlich vorhanden, ein Kredit nicht nötig. Trotz der Finanzstärke, das ist der Eindruck des Kämmerers, ist man in Grünwald auf dem Boden geblieben und gibt das Geld nicht beiden Händen aus.

Aktuell zum Jahresende wird es in den Kämmereien besonders arbeitsreich. Alle sind mit der Haushaltsplanung beschäftigt, die schon im Februar präsentiert werden muss. Die Haushaltsansätze müssen noch einmal überprüft oder ermittelt werden. Außerdem will der Jahresabschluss zum 31. Dezember sauber vorbereitet sein. Bei Fragen kann er sich mit seinem Bruder austauschen und erfährt, wie andere Gemeinden die Angelegenheit angehen. „Am Ende muss man aber seinen eigenen Weg finden“, so der Kämmerer. Schließlich gibt es Eigenheiten, die ortsspezifischer Natur sind wie in Grünwald das kommunale Erziehungsgeld. „Die Gemeinde setzt viele Impulse, auch zum Beispiel mit der Geothermie.“ Der 34-Jährige mag das, fühlt sich ganz allgemein wohl hier im Isartal und denkt sich bisweilen bei Spaziergängen am Hochufer: „Schon schön hier.“

Am Samstag ein Adventskonzert

In seiner Freizeit spielt Fabian Leininger übrigens Trompete. Vor Weihnachten hat er noch einen Auftritt im Bläserensemble beim Adventskonzert geplant – am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche St. Georg in Unterbiberg. Sein Bruder spielt auch mit, im Ensemble spielt er die Klarinette.