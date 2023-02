Keine gute Idee: Kinder verbuddeln Glasscherben in Sandkiste

Von: Martin Becker

Teilen

Die Polizei hat in Grünwald drei Kinder ermahnt und einen Spielplatz gesperrt. (Symbolbild) © Friso Gentsch (Symbolbild)

Die erste Idee war ehrenwert, die zweite weniger gut: Das Pfandflaschensammeln von Kindern führte in Grünwald zu einem Scherbenmeer.

Grünwald - Es war eine dumme Idee: Dies haben drei Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren letztlich eingesehen. Auf dem Spielplatz an der Ecke Wörnbrunner-/Kaiser-Ludwig-Straße in Grünwald sammelten sie am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr achtlos zurückgelassene Glasflaschen, um diese im Getränkemarkt abzugeben und das Pfand zu kassieren. Allerdings krachte ihnen beim Transport die Tüte, die Kinder standen vor einem Scherbenmeer.

Um dieses zu „beseitigen“, verbuddelten sie die Scherben im Sandkasten. Passanten sahen das und riefen die Polizei. Die Beamten einer Streife stellten die drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen, zur Rede – sie sahen ihren Fehler ein und halfen beim Ausgraben der Scherben. Sicherheitshalber sperrte die Polizei trotzdem die Sandkiste, bis die Gemeinde letzte Glassplitter entfernt hat.