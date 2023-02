Knochen aus der Bronzezeit: Grünwald lässt Skelettfunde untersuchen

Von: Marc Schreib

100.000 Euro investiert die Gemeinde Grünwald, um historische Knochenfunde anthropologisch untersuchen zu lassen. (Symbolfoto) © Büro für Archäologie - Neupert, Kozik & Simm

Grünwald – Nur wenige Gemeinden legen so großen Wert auf die Erschließung der Vorgeschichte wie Grünwald. Carola Metzner-Nebelsick vom Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie hat sich um die Analyse der Funde und Ausgrabungen im Boden der jetzigen Parkgarage am Marktplatz, an den Römerhügeln und am Gymnasium gekümmert. Jetzt hat sie eine Kostenschätzung abgegeben zu weiteren anthropologischen Untersuchungen. Sie sind besonders aufwendig und daher auch sehr teuer. Aber die Mitglieder des Verwaltungsausschusses gaben jetzt ihre Zustimmung.

100.000 Euro für Untersuchung

Längst ist deutlich geworden, dass das Isartal und im Speziellen die Hochterrasse von Grünwald auch schon in den Jahrtausenden vor Christi Geburt ein begehrter Siedlungsraum war. Die Gemeinde hielt es daher für richtig, die Funde der Nachwelt zu erhalten. Dazu gehören auch die Knochen von Menschen aus der Bronzezeit.

Bei guten Voraussetzungen belaufen sich laut Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Bodendenkmäler die Kosten maximal auf rund 82 000 Euro. Die Gemeinde plant ein bisschen mehr ein. Im Haushalt sind jetzt laut einstimmigen Beschluss 100 000 Euro eingestellt.

Wo kamen die Menschen damals her?

Die Erkenntnisse interessieren unter anderem Ingrid Reinhart-Meier (Grüne) sehr. Sie zeigte sich aufgeschlossen und hofft, dass bei den Untersuchungen nicht nur das Alter erfährt, sondern dass auch herausgefunden werden kann, wo die Menschen damals herkamen und welche Wanderungen sie im Laufe ihres Lebens durchschritten haben.

Schulen mit einbinden

Oliver Schmidt (PBG) und später auch Barbara Portenlänger-Braunisch (CSU) möchten gerne auch die Schüler in Grünwald an den Erkenntnissen teilhaben lassen. In welcher Form auch immer. Gerade in der elften Klasse des Gymnasiums könnte sich die CSU-Gemeinderätin sehr gut eine Arbeitsgruppe oder ein Seminar in dem Zusammenhang vorstellen.

Für Zweiten Bürgermeister Stephan Weidenbach (CSU), der die Sitzung leitete, eine gute Idee. Er ist froh, dass diese Untersuchungen nun unternommen werden: „Denn wenn wir das nicht machen, dann bleiben die Skelette im Karton liegen und werden vergessen.“