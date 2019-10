FDP Grünwald wirbt mit Bürgernähe und Dynamik

Michael Ritz ist Bürgermeisterkandidat der FDP München-Grünwald für die Kommunalwahl am 15. März 2020.

Grünwald– Der 59-jährige Versicherungsmakler und Gemeinderat aus Grünwald wurde einstimmig von den anwesenden FDP-Mitgliedern gewählt. In seiner Bewerbungsrede im Vereinsheim des TSV Grünwald bezeichnete sich Ritz als überzeugter und leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, der seit 15 Jahren Mitglied der Gemeinderäte in Kirchheim und Grünwald (seit 2008 ) ist. Zudem ist Ritz Landratskandidat der FDP München-Land.

Er zeigte sich zuversichtlich, mit seinem Team das Wahlergebnis der Freien Demokraten bei den Gemeinderatswahlen 2008 und 2014 zu verbessern. Sein Ziel: ein Politikwechsel in Grünwald einzuläuten. Inhaltlich möchte Ritz den Fokus auf Bürgernähe und Verkehr legen. Nach 18 Jahren Jan Neusiedl (CSU) gebe es kaum mehr Entwicklungsdynamik für Grünwald. Zudem sei der innerörtliche Verkehr vernachlässigt worden. Ritz will sich für eine Fuß- und Radfahrerbrücke über die Isar sowie für mehr Radwege und ÖPNV mit Anschluss an die Bahn in Geiselgasteig einsetzen.

Zudem will Ritz die Einführung von Bürgersprechstunden. Unter dem Stichwort digitales Rathaus sollen die wichtigsten Verwaltungsleistungen spätestens bis 2022 zur Verfügung stehen. mm

Die Gemeinderatsliste

1: Michael Ritz, 59, Versicherungsmakler; 2: Angela Zahn, 64, Rechtsanwältin; 3: Maria-Theresia von Seidlein, 61, Unternehmerin; 4: Helmut Gammel, 63, Zahnarzt; 5: Matthias Wokittel, 57, Unternehmensberater Gesundheitswesen; 6: Vanessa Raab, 42, Internistin; 7: Marco Deutsch, 58, Rechtsanwalt, Medienunternehmer; 8: Dieter Mayer, 55, IT-Unternehmer; 9. Hedwig Lüderitz, 72, Hausfrau; 10: Michael Lehmann-Horn, 43, Unternehmer; 11. Thomas Klose, 57, Geschäftsführer; 12. Berndt Lüderitz, 79, Universitätsprofessor (emerit.).