SPD stellt Gemeinderatskandidaten für Grünwald und Straßlach-Dingharting vor

Der SPD-Ortsverein Grünwald/Straßlach-Dingharting hat für beide Gemeinden, die er im Namen trägt, jeweils eine Kandidatenliste zur Kommunalwahl 2020 aufgestellt.

Grünwald/Straßlach-Dingharting– In Grünwald führen die beiden amtierenden Gemeinderäte Achim Zeppenfeld und Edith Wassermann die Liste an. „Unser primäres Ziel wird es natürlich sein, unsere derzeitigen Plätze im Gemeinderat von Grünwald zu verteidigen“, so Wassermann. Ein Plus an Sitzen wäre natürlich umso besser; die SPD brauche sich angesichts ihrer Aktivitäten jedenfalls nicht zu verstecken.

In Straßlach-Dingharting wird es im kommenden Jahr nach Jahren der Abstinenz im Gemeinderat wieder eine eigene Kandidatenliste der SPD geben. Dort führen Alexander Schulze-Schönherr und Ina Steidle das Bewerberfeld an. „Unser Anspruch wird dabei nicht sein, die Gemeinde auf den Kopf stellen zu wollen“, so Schulze-Schönherr. Eine Kraft, die sich ausdrücklich soziale Gerechtigkeit auf die Fahne schreibe, biete aber dem neuen Gemeinderat einen erheblichen Nutzen, und das seien nun mal die Sozialdemokraten. Darüber hinaus unterstütze der Ortsverein den amtierenden parteifreien Bürgermeister Hans Sienerth bei dessen erneuter Kandidatur.

Der Ortsverein würdigte auch die Kreistagskandidatur der Vorsitzenden, Ramona Greiner (Platz 7), die in Unterhaching wohnt und nicht für den Verein für einen Gemeinderat kandidiert.

Die Listen der SPD

Grünwald: 1. Achim Zeppenfeld, 2. Edith Wassermann, 3. Johann Peter Weigl, 4. Kerstin Thiel, 5. Peter Schipfer, 6. Margrit Kempf-Zeppenfeld, 7. Reinhard Mages, 8. Jürgen Wagner, 9. Karl-Heinz Wellm

Straßlach-Dingharting: 1. Alexander Schulze-Schönherr, 2. Ina Steidle, 3. Siegfried Zinkeisen, 4. Rita Steidle, 5. Uwe Bredendiek

