Grünwalder Tresor gestohlen – Täter auf der Flucht

Von: Laura May

Teilen

Der Tresor ist seitdem verschwunden./Symbolbild © Sascha Steinach/imago

Am Dienstag sind in Grünwald zwei bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen – eine Nachbarin beobachtete sie.

Grünwald – Am Dienstag, 11. Oktober, sind zwei Personen in ein Grünwalder Haus eingebrochen.

Wie die Polizei informiert, fand der Einbruchsdiebstahl zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr im Bereich der Rathausstraße in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses statt.

Einbruch in Grünwald: Wohnungstür einer Rentnerin gewaltsam aufgebrochen

Die bislang unbekannten Täter gelangten auf ebenfalls unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus.

Im Innenbereich wurde nach ersten Ermittlungen gezielt die Wohnungstür einer über 80-jährigen Rentnerin aufgebrochen, so der Bericht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Einbruch in Grünwald: Nachbarin beobachtet den Einbruch

Gewaltsam drangen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Schließlich entwendeten sie einen Tresor sowie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung aus der Wohnung.

Die Bewohnerin befand sich während der Tat nicht in der Wohnung. Eine Nachbarin bemerkte die Täter allerdings im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses.

Sie verständigte anschließend die Polizei und konnte den Beamten wichtige Informationen für weitere Ermittlungen geben.

Zeugenaufruf und Täterbeschreibung

Wer hat etwas gesehen? Wer hat im angegebenen Zeitraum in Bereich der Rathausstraße Wahrnehmungen, insbesondere eines Pärchens, auf die die Täterbeschreibung passt, gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die möglichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um zwei Personen. Täter 1: Männlich, ca. 1,70 - 1,75 m groß, kurze schwarze Haare. Täterin 2: Weiblich, ca. 1,65 - 1,70 m groß, ca. 40 Jahre alt, braune etwas längere Haare.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.