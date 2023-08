Er will der Gesellschaft etwas zurückgeben: Der Kandidat der FDP im Stimmkreis Süd

Im Grünwalder Lieblingscafé: Marco Deutsch beim Interview auf der Terrasse des Café Lang. © Marc Schreib

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Marco Deutsch aus Grünwald für die FDP im Stimmkreis München-Land Süd an. Der Unternehmer und ehemalige Rennfahrer will der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Grünwald – Mit dem Listenplatz 11 hat der FDP-Kandidat für den Stimmkreis München Land Süd, Marco Deutsch (61), zwar nicht die Pole-Position für die Landtagswahl ergattert, aber damit hatte er auch gar nicht geliebäugelt. Der ehemalige Rennfahrer aus Leidenschaft wollte genau diese Schnapszahl haben, sein Wunsch wurde erfüllt. Und er ist sehr zuversichtlich, bei der entsprechenden Wählergunst am 8. Oktober den Einzug ins Maximilianeum zu schaffen.

Neben dem Studium als Rennfahrer unterwegs

Aufgewachsen ist der FDP-Kandidat in der Studentenstadt Freiburg. Die Zeit empfand er als wunderschön. Aber trotzdem trieb es ihn schnell von dort weg. Konkret: nach München. Damals als Student noch ganz unpolitisch, beschäftigte er sich mit Jura und legte beide Staatsexamina an der LMU ab. Während des Studiums verdiente er sich ein Zubrot als Rennfahrer und sammelte dabei ganz spezielle mentale Erfahrungen.

Menschen die Möglichkeiten geben, sich frei entwickeln zu können

Risikobereitschaft und Freiheit im Rennsport wie im Leben, ein Grund für den Unternehmer, in die Politik für die FDP einzusteigen? Marco Deutsch ist Philanthrop. Er glaubt an die Menschen und die Fähigkeiten jedes einzelnen, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Dazu muss die Gesellschaft durchgängig sein und einen Rahmen schaffen, die ihm eine solche Entwicklung erlaubt. Für ihn ist die FDP nicht neoliberal zu verstehen, sondern als eine Partei, die durch den erhofften Erfolg der Wirtschaft dem Staat die Mittel an die Hand gibt, soziale Hilfen zu finanzieren. Hürden gibt es viele, zum Beispiel bei der Kindererziehung.

Finanzielle Anreize für Rentner und bessere Kinderbetreuung

Marco Deutsch hat einen vierjährigen Sohn und sieht selbst, wie schwierig es ist mit Kind, Kita, Kindergarten und den begrenzten Möglichkeiten für Frauen, die als junge Mütter arbeiten wollen. Auch wegen der fehlenden Fachkräfte. Er würde gerne finanzielle Anreize für ältere Menschen schaffen, die sich kurz nach dem Renteneintritt weiter beruflich einbringen möchten. „Das Potenzial liegt da.“ Außerdem müssten die Kindereinrichtungen so ausgebaut werden, dass Frauen die Chance haben zu arbeiten.

Migranten schneller in den Beruf zu bringen, zählt für ihn auch dazu. Zuerst die Ukrainer, die hier leben und zum Teil sehr gut ausgebildet sind. Unter anderem könnten man die Anforderungen an die Arbeitsaufnahme niedriger setzen – für Hilfstätigkeiten. Der Gedanke: „Lasst sie arbeiten, und in der Arbeit lernen sie besser Deutsch und können aufsteigen.“

Au Pairs für Senioren

Ein Verbesserungsvorschlag liegt ihm ganz besonders am Herzen. Wenn es der einzige erfolgreiche Punkt seiner politischen Laufbahn wäre, würde ihm das schon ausreichen. Denn Marco Deutsch verspricht sich davon eine enorme Wirkung: Au Pairs für Senioren. Familie Deutsch hat viele Jahre selbst Au Pairs bei sich in Grünwald beherbergt. Jetzt gibt es diese Möglichkeit rechtlich in Deutschland aber nur für Familien, nicht für alleinstehende Senioren, die relativ fit sind (keine Pflegefälle), aber im Alltag etwas Hilfe gut gebrauchen könnten. Das würde er gerne ändern.

Im Gegenzug können die Au Pairs sich ein Zubrot verdienen, Deutsch lernen und die Kultur aufnehmen. Die älteren Menschen bekämen die Chance, länger als sonst zuhause zu bleiben. Der Grünwalder könnte sich vorstellen, dass Millionen Menschen davon profitieren.

Öffentlich-Rechtliche umstrukturieren

Auf einem anderen Gebiet hat er schon aus beruflichen Aspekten viel zu sagen: Der Medienprofi und ehemalige Geschäftsführer von fashion.tv und Vorsitzende des Landesfachausschusses Medien der FDP hat längst mitbekommen, wie schwer es die Privaten mit der großen Konkurrenz der öffentlich-rechtlichen Sender haben. Diese sollten sich seiner Meinung nach künftig ausschließlich auf Bildung, Information und Kultur beschränken, die Unterhaltung aber den Privaten überlassen mit Ausnahmen wie dem Tatort. Den Rundfunkbeitrag könne man in diesem Fall auf rund zehn Euro deckeln. Er hält es für sinnvoll, als Politik einen Rahmen vorzugeben und mit rund zehn Euro pro Beitragszahler zu finanzieren.

Ein Tag als Ministerpräsident

Der Grünwalder ist gefragt worden, was er denn machen würde, wenn er einen Tag Ministerpräsident wäre. Als erstes würde er alle Landräte zusammenrufen und mit ihnen besprechen, wie man die Abläufe von Anerkennung der Ausbildung, der Integration von Geflüchteten beschleunigen kann. Denn der große Flaschenhals befindet sich nach seiner Ansicht in den Landratsämtern. Dort habe man nicht genug Personal, um die Anträge zügig abzuarbeiten.