Schlappe für Zeil: FDP schickt diesen Grünwalder ins Landtagswahl-Rennen

Von: Volker Camehn

Strahlender Gewinner der Stimmkreisversammlung: Der Grünwalder Marco Deutsch tritt für die FDP im Stimmbezirk München-Land Süd bei der Landtagswahl an. © Volker Camehn

Eine herbe Schlappe musste Martin Zeil bei der Stimmkreisversammlung der FDP einstecken. Die Delegierten schickten für die Landtagswahl einen anderen ins Rennen.

Landkreis – Viel eindeutiger hätte es nicht sein können: Für Martin Zeil (66) votierten auf der FDP-Stimmkreisversammlung in Pullach gerade mal 18 Delegierte. Sein Konkurrent, der Grünwalder Marco Deutsch (61) wurde hingegen mit satten 44 Stimmen als Direktkandidat für die Landtagswahl 2023 nominiert. Eigentlich hätte auch Dr. Christian Glauer, 41, aus Neubiberg antreten sollen.

Der hatte seine Kandidatur im September bekannt gegeben, diese dann aber zurückgezogen. Ein klarer Auftrag also für den umtriebigen Medienunternehmer: Deutsch zieht somit für den Stimmbezirk 124 München-Land-Süd in den Wahlkampf.

Zeils Kandidatur sorgte für Unmut

Das Ergebnis dürfte das eine oder andere FDP-Mitglied im Bürgerhaus überrascht haben: Martin Zeil hatte noch Mitte Oktober seine Kandidatur kurzfristig bekannt gegeben. Im Gegensatz zu Deutsch gilt er als politisches Schwergewicht: Er wurde 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt und war von 2008 bis 2013 Bayerischer Wirtschaftsminister. Das neuerliche Engagement des Gautingers („Man hat mich von verschiedenen Seiten angesprochen und bestärkt“) sorgte jedoch für einigen Wirbel bei den Liberalen, zumal Michael Ritz, Vorsitzender der Kreisverbandes München-Land, eindeutig Marco Deutsch favorisierte. Die Beiden gelten zudem als gut befreundet, weshalb Ritz recht ungehalten auf Zeils Absichten reagiert haben soll: „Ritz tobt“, hieß es aus Parteikreisen (wir berichteten).

Die Attacken gegen Zeil stoßen aber auch intern auf Kritik: „Dass der Hauptvorwurf gegen Zeil war, dass er sich um die Kandidatur bewirbt, ist kein Ruhmesblatt für die FDP“, grantelt eine Delegierte selbstkritisch gegenüber dem Merkur.

Martin Zeil © privat

Doch damit war es nicht genug an Konfliktstoff: Der Kreisvorstand schaltete kurz nach Zeils Bewerbung den Landesdatenschutzbeauftragten ein, weil Zeil alle Mitglieder des Kreisverbands angeschrieben hatte. Ritz vermutete einen Verstoß gegen den Datenschutz, da nicht klar war, woher Zeil die Adressen der Parteimitglieder hatte. Das roch ein wenig nach Schmutzkampagne, die allerdings ins Leere lief. Zeil selbst sagte in Pullach, er hätte den Verteiler längst gelöscht. „Eine Verletzung des Datenschutzes liegt nicht vor“, sei ihm zudem bescheinigt worden. Dass dieser Vorgang allerdings an eine große Tageszeitung weitergegeben wurde, halte er „nicht für sehr glücklich“. Schlechter Stil also: Derlei klärt man intern, so Zeil auf der Pullacher Veranstaltung.

Frauen stärken, Bürokratie abbauen

Marco Deutsch, der Helmut Markwort im Maximilianeum als Direktkandidat nachfolgen will – Markwort tritt diesmal für den Landkreis Freising an – konnte im Pullacher Bürgerhaus wohl mit Themen wie Bürokratieabbau, digitaler Infrastruktur und längerer Lebensarbeitszeit punkten. Zudem wolle er die „Potenziale der Frauen heben“, weshalb 24-Stunden-Kitas und funktionierende Ganztagsschulen nötig seien. Kurz: „FDP-Lösungen“ müssten her. Deutsch gibt sich dynamisch: „Wir wollen den Landkreis rocken!“