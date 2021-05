Römerschanz: Legendäre Zeit mit Promifaktor ist vorbei

Römerschanz-Wirtepaar hört auf

von Marc Schreib schließen

Die Zeiten sind längst vergangen, als in der Römerschanz der Heurigen gefeiert wurde mit Buffet, Engerln aus Wien, Geigenmusik und Geschunkel. Viele weitere Motto-Abende folgten in den satten 1990er Jahren. Jetzt, nach gut 26 Jahren, hört das Wirteehepaar Marion und Oswin Hennemann auf.

Grünwald - All die damaligen Stars und Sternchen, die in Grünwald wohnten, kannten das Lokal und seine Wirte, die viele Jahre freundschaftlich mit den besten Köchen Münchens zu tun hatten. Nach gut 26 Jahren hat das Ehepaar Marion und Oswin Hennemann jetzt die Schlüssel an die Gemeinde übergeben. Die Ära Hennemann im Bürgerhaus Römerschanz ist damit endgültig zu Ende gegangen.

Vieles vom Inventar wird verschenkt

Ein Großteil dessen, was nicht niet- und nagelfest war, ist verschenkt. Marion Hennemann hat 26 Jahre lang für Geburtstage, Weihnachten und Ostern dekoriert. Von asiatischen, spanischen und marrokkanischen Festen blieb viel übrig. Auch Fußballweltmeisterschaften fanden ihren Widerhall in der Requisite. Ein Junge stöbert während des Interviews im Nachlass und sucht sich Wimpel aus. Die Losung auch ans BRK im Haus: „Runterkommen, wer was haben will, nimmt es mit.“ Außer natürlich den Bestand, der zum Besitz der Gemeinde Grünwald gehört.

Das größte Chaos, an das sich Gastronom Oswin Hennemann erinnern kann, erlebte er am Anfang seiner Zeit in Grünwald zu Beginn der 1990er Jahre bei der 100-Jahrfeier der Römerburgschützen. Denn es wurde die Losung Freibier ausgegeben. In Grünwald damals ein Zauberwort. Das Haus war so voll, dass niemand mehr durchkam, auch die Kellner nicht. „Wir haben viel Bier gebraucht, weil es kostenlos war. Seitdem haben wir bei ähnlichen Abenden nur noch Buffets aufgebaut.“

Exotisches Fest mit den Kessler-Zwillingen

Es gab wunderschöne Erlebnisse. Oswin Hennemann erinnert sich an einen Geburtstag mit Liedtexter Michael Kunze, als die Musiker Katja Epstein und Klaus Doldinger die Stimmung am Abend befeuerten. Alles privat, Öffentlichkeit musste nicht sein. Oder ein balinesischer Abend: Ein Holländer mit indonesischen Wurzeln, der mit Bibi Johns zusammen war, hat sich dafür engagiert. Das Klavier war aufgebaut, draußen wurde ein Dschungel mit Fackeln dekoriert. Eine wie in Asien übliche Obstpyramide türmte sich auf, und Indonesische Tempeltänzer waren vorgesehen. Das Konsulat schickte Unterstützung. auch die Kessler-Zwillinge fanden sich ein und genossen die vietnamesisch-thailändische Küche mit Sate-Spießchen, Sommerrollen und herzhaften Salaten. Kurz gesagt: Es war ein Traum, bis der der Starkregen die Festivität rüde unterbrach.

Beim marokkanischen Freundschaftsfest schickte Henriette von Auersperg die Gewürze: „Und wir hatten den ganzen Keller voll von Pfefferminze. So viel, davon könnten wir heute noch etwas verkaufen. Das Gebäck wurde mit dem Flieger hergebracht.

Für ein Fest von Altbürgermeister Hubertus Lindner bauten die Hennemanns die Kulisse eines Bahnhofsvorplatzes mit Zeitungsstand auf. Draußen sang der junge Patrick Lindner Schlagermusik und imitierte den Geburtstagsgruß, den Marilyn Monroe einst für den US-Präsidenten hauchte. Carolin Reiber hatte das organisiert.

Auf Bitten der Gemeinde verlängert

Diese Pracht ging mit den Jahren verloren. Oswin Hennemann hatte im März vor einem Jahr gerade die Holzfässer für den Josefi-Anstich bestellt. Aber nach der Wahl mussten sie wieder abbestellt werden. Bereits im April vergangenen Jahres wollten die Hennemanns den Betrieb ursprünglich beenden. Auf Bitten der Gemeinde wurde verlängert. In Zeiten der Coronapandemie haben die Hennemanns dann festgestellt, dass es doch sehr angenehm ist, den Tag so gestalten zu können, wie man will.

Über einen dynamischen Nachfolger würde sich das Wirteehepaar freuen. Aber das könnte schwierig werden. Denn die Lage des Lokals im Keller sei von Anfang an etwas unglücklich gewesen. „Die Gäste wollen durchs Fenster schauen, aber nicht erst durchs ganze Haus laufen müssen.“ Aber die Hennemanns würden sich sehr freuen, wenn die Tradition gewahrt bleibt und sich ein junger tatkräftiger Wirt findet. Sie schauen sicher gerne vorbei. Denn sie haben es nicht sonderlich weit, von ihrer Grünwalder Wohnung aus.