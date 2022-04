Zum 100. Geburtstag mit Eskorte ins Feuerwehrhaus

Von: Marc Schreib

Teilen

Der ideale Moment für ein Gruppenfoto: die Feuerwehr Grünwald mit ihrem Jubilar August Borscz in der Mitte sitzend. © Marc Schreib

Die Feuerwehr rückte jetzt mit allen erdenklichen Fahrzeugen zu einem Sondereinsatz aus. Ziel war ein Haus in der Gladiolenstraße in Grünwald. Hier wohnt August Borscz, der seinen 100. Geburtstag feierte.

Grünwald - Hierher kam eine große Abordnung in Uniform und holte den Jubilar zur gebührenden Feier im Feuerwehrhaus ab. Dort stand schon eine Kapelle mit acht Mann bereit, die einen herzhaften Empfang mit Ständchen bereitete. Anschließend saß August Borscz mit seinen Kameraden noch ein wenig zusammen, bevor er zur Familienfeier nach Hause abkommandiert wurde, zu den Kindern, sechs Enkeln und mittlerweile drei Urenkeln.

Als Heizungsbauer viele Heizungen in Grünwalder Gebäuden verlegt

Nach Grünwald kam Heizungsbauer Borscz erst im Jahr 1954. Die ersten Lebensjahre wuchs er in Oberschlesien auf, bis es polnisch wurde. Daher musste die Familie wegziehen, es verschlug sie nach Westfalen, und von dort entwickelte sich für den schon erwachsenen Mann eine berufliche Option in Grünwald.

Der Heizungsbauer ergriff die Chance, und es gefiel ihm hier so gut, dass er für immer im Isartal bleiben wollte. In etlichen Grünwalder Gebäude hat er eine Heizung verlegt und montiert, zum Beispiel auch in der Polizeidienststelle in Grünwald. Und natürlich pflegte der heute 100-Jährige auch eine eine gute Bekanntschaft zum Heimatpfleger Hans Waldhauser. Dieser hatte zum damaligen Zeitpunkt gerade als Heizungsbauer ausgelernt und half dem neu Zugezogenen aus Westfalen beim Montieren. Nebenbei wurde Badminton gespielt, um in Bewegung zu bleiben. August Borscz zählte zu den besonders Guten im Münchner Fallschirmclub. Denn er war sehr sportlich. Im Zweiten Weltkrieg war er zunächst Lehrer für Fallschirmspringer und kam später unter anderem für ein halbes Jahr in Afrika zum Einsatz.

Liebe zum Fallschirmspringen

Als kleiner Junge in Wiedenbrück sah er zum ersten Mal einen Fallschirmspringer vom Himmel herabschweben und wollte es ihm nachmachen. Es war Ende der 1920er Jahre, ein Flugtag mit Sportmaschinen war angesagt, zu dem er unbedingt hin wollte. Als der Fallschirmspringer herunterkam, war das Ziel klar: „Das muss ich auch.“ Er nahm sich kurz darauf einen Regenschirm und sprang vom Garagendach. Der Schirm schnappte über, der Junge blieb glücklicherweise heil. Auf diese Weise jedenfalls entdeckte er seine frühe Liebe zum Springen.

Er steckte mit seiner Leidenschaft auch Feuerwehrkameraden in Grünwald an und nahm gleich sechs oder sieben Kollegen mit zum Sport aus der Höhe. „Unsere Wehr war lange Zeit die einzige, die so viele Fallschirmspringer in ihren Reihen zählte.“ Ganz risikolos waren seine Einsätze in 17 aktiven Jahren bei der Feuerwehr in Grünwald selbstverständlich auch nicht. Da bin ich schon etliche 100 Mal ausgerückt. Im Gedächtnis blieb ihm ein Ereignis ganz zu Anfang, was bestimmt auch heute noch vielen Einsatzkräften schwer zu schaffen macht. Damals starben zwei Menschen bei einem Unfall im Auto und mussten geborgen werden. „Das war hart, gerade zu der Zeit, als ich dazukam.“ Auch an die Explosionen in Höllriegelskreuth bei Linde kann er sich gut erinnern.

Geselligkeit bei der Feuerwehr

Aber er will vor allem auch über die schönen Erlebnisse sprechen, die Geselligkeit bei der Feuerwehr, das Zusammenhalten und im Rahmen dessen auch die vielen Reisen, die man unternommen hat. Zum Beispiel ins einstige Yugoslawien. Hier wagten die Ausflügler eine Bootsfahrt auf dem gefährlichen Fluss Tara. Mehrere Male reiste die Feuerwehrtruppe zur italienischen Vulkaninsel Stromboli. Sie sicherte sich nachts einen guten Ausblick auf den speienden Berg. Da gab es nichts zu löschen, aber viel zu sehen.