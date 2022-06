Mit fünf Personenschützern angereist: Liberale Muslimin Seyran Ates in Grünwald

Vor dem beeindruckenden Fresko in der Grünwalder Thomaskirche spricht Seyran Ates über ihre Motivation, trotz Morddrohungen für ihre Sache einzustehen. © Maike Freese-Sprott

Rechtsanwältin Imamin und Frauenrechtlerin Seyran Ates fordert bei ihrem Vortrag in der Grünwalder Thomaskirche mehr Integrationswillen von Migranten aus Gesellschaften, die ein rückständiges Weltbild pflegen.

Grünwald – Auf das Leben der anderen schauen. Das ist im Kern mit Achtsamkeit gemeint, wie der evangelische Pfarrer Christian Stalter es jetzt in der Grünwalder Thomaskirche am Beispiel des Lazarus auf den Punkt gebracht hat. Dieser Tugend hat der Freundeskreis der Akadamie Tutzing eine Vortragsreihe mit namhaften Referenten gewidmet, beginnend mit Imamin Seyran Ates, Frauenrechtlerin und Gründerin einer liberalen Moscheegemeinde in Berlin.

Sie ist in Norddeutschland gut vernetzt und wollte nun gerne ihre Impulse, auch die Streitkultur weiter in den Süden tragen. Die Imamin reiste mit fünf Personenschützern an, aus radikalen Kreisen erhält sie immer wieder Morddrohungen. Rund 50 Gäste und weitere Besucher des Live-Streamings auf Youtube hörten ihr zu, bis er aufgrund zu vieler Uploads nach rund 40 Minuten zusammenbrach. In der Kirche ist noch kein Glasfaser verfügbar.

Bis zur Erschöpfung toleranten Islam gepredigt

„Liebe ist halal und verdient Respekt.“ Mit dieser Losung wirbt die Berlinerin mit türkischen und kurdischen Wurzeln für einen toleranten Islam und wird nicht müde, ihn zu wiederholen. Bis zur Erschöpfung. Sie lebt seit vielen Jahrzehnten in Deutschland und setzt sich für Menschen ein, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören und wird zur Anwältin derer, die sich alleine nicht schützen können. Die Lebensrealität vieler Kinder und Frauen, vieler muslimischen Familien und der LGBT-Gemeinde habe allerdings nicht viel gemein mit ihrem Wunsch, den sie über alles stellt und auch als Sticker verteilt. Sie ist oft bedrückt, dass sich gerade nach der Flucht Hunderttausender nach Deutschland grausame Schicksale abspielen.

Grundgesetz darf nicht ausgenutzt werden

Erst vor wenigen Wochen hat sie eine Frau beraten, die die Vormundschaft für ein 13-jähriges Mädchen aus Syrien übernommen hat. Das Kind wurde per Telefon mit einem volljährigen Mann verheiratet. Nach zwei Jahren des Leidens habe sie einen Weg gefunden auszubrechen und Hilfe zu finden. Weil die Familie ihre Freiheit nicht anerkennt und sie weiterhin für verheiratet erklärt, versucht sie jetzt, sich nach islamischem Recht scheiden zu lassen. Eine standesamtliche Trauung fand nicht statt. Seyran Ates fragt, wie eine freiheitliche Gesellschaft es zulassen kann, dass das Grundgesetz ausgenutzt werden von einer radikalen Minderheit, die rückständige Vorstellungen durchsetzt und gegen die Freiheit von Frauen kämpft. Solche Einzelfälle beschäftigen die Rechtsanwältin tagtäglich, und nebenbei muss sie auch gut für ihre eigene Sicherheit sorgen. Sie ist bei Großveranstaltungen mit zwölf Personenschützern ausgestattet, fünf begleiteten sie zum Grünwalder Vortrag. Das nötige Sicherheitsniveau erreicht damit Bundesministerqualität. Karin Jacobs-Zander vom Freundeskreis der Akadamie Tutzing: „Das muss man sich einmal vorstellen. Eine Frau, die niemandem etwas tut und nur für einen Islam plädiert, der mit unseren Grundrechten in Einklang zu bringen ist.“ Aus dem Publikum tauchte dann auch die Frage auf, ob ihr das nicht zu viel wird, über Freiheit zu sprechen und selbst eine massive Einschränkung zu erleben? Aber das kommt für die streitbare Muslimin gar nicht in Frage. Denn ihr Verständnis von Freiheit bedeutet, für die eigenen Einsichten und Positionen einzustehen und auch davon zu erzählen.

Angeregtes Gespräch am Brunnen vor der Kirche

Integration versus Identität, in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Frauenrechtlerin und plädiert dafür, die Integration zur Bedingung zu machen. Im Grundgesetz würden die Werte vorgegeben und sie seien auch einzuhalten.

Nach dem Vortrag stand Pfarrer Christian Stalter mit Seyran Ates noch am Brunnen vor der Kirche und unterhielt sich angeregt. Schon am heutigen Freitag muss die Berlinerin zurück sein in ihrer Moschee Ibn Rushd Goethe, die fünfjähriges Bestehen feiert. Dann geht sie auf den Jakobsweg. Da ist die Thomasgemeinde froh, dass sie es kurz vorher in die Isartalgemeinde geschafft hat.