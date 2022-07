Mit knapp zwei Promille vom Fahrrad gestürzt: Der Jugendliche hätte besser einen Helm getragen

Von: Marc Schreib

Die Polizei war vor Ort. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Absolut untauglich für das Fahrradfahren ist man bereits ab 1,6 Promille. Ein Jugendlicher aus Grünwald hatte noch weit mehr Alkohol im Blut, als er in der Nähe des Freizeitparkes stürzte. Hoffentlich geht es ihm gesundheitlich bald besser.

Grünwald – Ein 18-Jähriger aus Grünwald hatte offenbar ganz schön viel gebechert, als er am Donnerstag mit seinem 17-jährigen Kumpel auf der Ebertstraße in Grünwald mit dem Fahrrad unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, kam er gegen 23.30 Uhr auf dem Weg ins Schlingern und knallte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Schürfungen im Gesicht zu und verletzte sich am Kopf so schwer, dass er mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Schwere des Unfalls hätte sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Der 18-Jährige hatte zudem knapp über zwei Promille im Blut, was ihm eine Anzeige der Polizei eintrug. Der genaue Wert wird rechtsmedizinisch ermittelt.