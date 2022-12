Ein Mann der Tat und mit tausend Ideen: Grünwald trauert um Heinz Gress

Von: Andrea Kästle

Heinz Gress war lange Jahre Geschäftsleiter im Grünwalder Rathaus. © privat

Ein lauter Mensch war er nicht. Aber einer, der immer da war, wenn man ihn brauchte. Jetzt ist Heinz Gress, der ehemalige Geschäftsleiter der Gemeinde Grünwald im Alter von 82 Jahren gestorben.

Grünwald - Beständigkeit war eine seiner herausragenden Eigenschaften, ab 1954 war er bei der Gemeinde Grünwald beschäftigt. Und Heinz Gress, der sich im Rathaus hochgearbeitet hatte vom Lehrling zum Geschäftsleiter, schied 1999 dann auch nur deshalb aus, weil er Rücksicht nehmen musste auf seine Gesundheit. Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben.

Bürgermeister lobt Verdienste um die Gemeinde

„Er hat wirklich gebrannt für die Gemeinde“, sagt Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU), der ihn gut kannte, auch wenn Gress schon nicht mehr da war, als Neusiedl die Geschäfte der Kommune übernahm. Der Rathauschef sagt auch: „Er hat sich im besten Sinne verdient gemacht um den Ort, immer wieder hatte er neue Ideen, was man wie angehen könnte. Das über einen Menschen sagen zu können, verstehe ich als höchste Auszeichnung.“

Mit der Ausbildung in der Verwaltung schon früh begonnen

Im September 1954 hatte Gress, geboren 1940 in München, ab der fünften Klasse Volksschule dann in Grünwald daheim, die Ausbildung in der Verwaltung begonnen. Er war gerade mal 13 Jahre alt. Acht Jahre später war er Verwaltungsinspektoranwärter. Während dieser Zeit finanzierte er sich Fortbildungen, indem er nachts Taxi fuhr. 1963 kam er in die Kämmerei, 1970 folgte die Ernennung zum Verwaltungsoberinspektor.

14 Jahre später wurde Gress dann die Leitung des Standesamtes übertragen, und als Max Ernst, ebenfalls jemand, den Grünwald nie vergessen wird, in den Ruhestand ging als Geschäftsleiter, rückte Gress auf seinen Posten nach. Er wurde Amtsrat, Oberamtsrat – und dann musste er auch aufhören, die Gesundheit ließ es nicht zu, dass er weiter so viel arbeitete. Sein 40-jähriges Dienstjubiläum hatte er 1994 aber noch feiern können.

An vielen großen Projekten beteiligt

„Durch extremen Fleiß und Disziplin hat er die gemeindliche Karriereleiter bis ganz nach oben erklommen“, fasste Neusiedl bei der Beerdigung den beachtlichen Werdegang des Beamten zusammen, der den Beruf immer als Berufung betrachtete und sich nach Kräften einsetzte für ein konstruktives Miteinander. Der Grünwalder Friedhof, die Aussegnungshalle und das Schwesternheim „Auf der Eierwiese“: alles Projekte, die Gress begleitete und vorantrieb, ebenso wie er sich um den Bau der Bücherei und des Jugendzentrums, die Errichtung von Hort, Dreifachturnhalle und Freizeitpark kümmerte.

Trachtenvereins-Chef: „Man konnte über alles mit ihm reden“

Heinz Gress war ein passionierter Bergsteiger, Wanderer und Radfahrer. Ehrenamtlich blieb er auch im Ruhestand engagiert, als Vorsitzender des VdK, bei der Baugenossenschaft, innerhalb der CSU und bei der Resi-Friedl-Stiftung. Auch bei den Trachtlern D’Isartaler war er aktives Mitglied, Vorstand Hans Häusler sagt: „Man konnte über alles mit ihm reden, er war nicht die graue Eminenz, sondern einfach ein Mensch, der auf das, was man besprochen hatte, Taten folgen ließ. Das schätzte ich an ihm.“