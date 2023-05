Ökologisch ist nicht immer besser

Von: Marc Schreib

Auf dem unbebauten Areal an der Bergheimstraße 4 (rot markiert) entsteht der neue Firmensitz des Grünwalder Wasserwerks. © Google Maps

Ob eine ökologische Bauweise für den neuen Firmensitz des Wasserwerks in Grünwald überhaupt sinnvoll ist, darüber hat jetzt der Gemeinderat diskutiert.

Grünwald – Der neue Firmensitz des Grünwalder Wasserwerkes wird in der Bergheimstraße 4 in einem Neubau eröffnen. Unter den vier Architekturbüros hat sich das Grünwalder Unternehmen Schwesinger Frach als wirtschaftlichster Bieter durchgesetzt. Wie bei allen gemeindlichen Neubauten in Grünwald stellte sich jetzt in der Sitzung der 24 Gemeinderäte die Frage, wie ökologisch es werden darf oder sogar muss.

Schlagabtausch zwischen Grünen und CSU

Dieser Punkt geht in erster Linie auf das Anliegen Grünen-Fraktion zurück. Laut ihrem Antrag soll die nachhaltige und ökologische Bauweise als wichtiges Kriterium vorgesehen werden. Vor diesem Hintergrund sollen die Architekten einen passenden Entwurf ausarbeiten. Im Gemeinderat jedoch gab es dazu einen spannenden Schlagabtausch zwischen Vertretern der Grünen und der CSU zu den Gründen für und wider eine rein ökologische Bauweise.

Was Ingrid Reinhart-Maier (Grüne) beim Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht gefiel: Auch wirtschaftliche Gesichtspunkte beim Bau sollten Berücksichtigung finden. Sie meldete sich und hätte gerne wirtschaftlich durch nachhaltig ersetzt. Denn leider vertrage sich das Wirtschaftliche mit dem Ökologischen noch nicht. Für Bettina Schreyer (Grüne) ist die Auswahl der Materialien entscheidend: Sie sollten umweltverträglich sein und wiederverwertet werden. Bitte keinen Müll produzieren.

Holzständerbauweise nicht überall sinnvoll

Einen Einwand gegen diesen Vorstoß brachte Robert Zettel (CSU) vor. Für ihn muss auch die Wirtschaftlichkeit als Kriterium mit einfließen: „Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Es soll eine Holzständerbauweise werden. Aber da soll ein Architekt erst einmal erklären, wie das gehen soll bei einem Gebäude mit Tiefgarage, worin Beton verbaut ist.“ Für Robert Zettel sind drei Abschnitte wichtig: Der Bau, die Lebensdauer und der Abriss eines Gebäudes. Der Vorteil einer Holzständerbauweise besteht seines Erachtens während des Gebäudebestandes beim Heizen. In Grünwald sei das Heizen durch die Geothermie aber ohnehin CO2-frei. Daher müsse man nicht auf eine extra teure Bauweise zurückgreifen. Jedenfalls sei der Architekt gefragt. Er soll seine fachliche Expertise ausbreiten. Ganz ergebnisoffen.

Für seinen Fraktionskollegen Gerhard Sedlmair ist das Haus für eine ökologische Bauweise nicht das richtige. Er warnte davor, den Preis in die Höhe zu treiben. Das könne am Ende den Wasserpreis für die Bürger zu ihren Ungunsten beeinflussen. Sedlmair: „Man sieht es an der Debatte in Deutschland. Wenn es den Leuten an den Geldbeutel geht, dann ist der Klimaschutz ganz schnell weg.“

Probleme in einem Mehrfamilienhaus belegen die Problematik

Jüngstes Beispiel für die ökologischen Ambitionen der Gemeinde ist der Bau eines Mehrfamilienhauses an der Nibelungenstraße. Architekt Alexander Steininger (CSU) betreut das Projekt im Auftrag der Gemeinde und berichtete von seinen Erfahrungen vor Ort. Das Holzhaus zu errichten, mache ihm sehr großen Spaß. Aber die Realität spreche eine andere Sprache. Hier handle es sich um ein Mietshaus, in dem der Schall- und der Brandschutz eingehalten werden müssen. „Das Ende vom Lied: Wir haben einen Holzbau mit Holzdecken, brauchen jetzt zusätzlich zum Zement-Estrich eine zementgebundene Splitschüttung, weil auf andere Weise der Schallschutz nicht gewährleistet werden kann.“ Auch das Treppenhaus ist aus Beton, aus Sicherheits- und aus Schallschutzgründen.

Beim Neubau in der Bergheimstraße für das Wasserwerk prophezeit er im Falle einer Holzständerbauweise einen ähnlichen Mischmasch. Den Keller werde man sicher nicht aus Lehm bauen, sondern betonieren. Ökologische Alternativen seien unrealistisch. Über den Betonkeller dann ein Holzhaus? Steininger plädierte für eine offene Vorgehensweise ohne ideologische Vorgaben und wollte den Architekten die Vorschläge überlassen. Der Gemeinderat bleibt dabei, die beiden Kriterien der Ökologie und Wirtschaftlichkeit weiterhin ausgewogen zu berücksichtigen.