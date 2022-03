Fahrradbrücke in Grünwald: Nicht nur für Wildtiere schlecht

Von: Marc Schreib

Teilen

Die Grünwalder Brücke ist für eine Überquerung mit dem Fahrrad alles andere als bequem. Jetzt soll eine Fahrradbrücke gebaut werden. © Robert Brouczek

In Grünwald soll eine Fahrradbrücke gebaut werden. Naturschützer Manfred Siering ist gegen die Brücke. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Grünwald – Die Frage, ob eine Fahrradbrücke von Grünwald nach Pullach gebaut wird, hängt von der naturschutzrechtlichen Frage ab. Sonst steht ihr nichts mehr im Wege (siehe Kasten). Keiner ist auf dem Gebiet so bewandert wie der Grünwalder Vogelexperte Manfred Siering, Vorsitzender der BN Ortsgruppe Grünwald – Straßlach-Dingharting. Er erklärt, warum der Uhu für die Brücke zum Verhängnis werden könnte.

Herr Siering, man würde die Fahrradbrücke gerne bauen. Es ist zu hören, Sie wären nicht so begeistert?

Erstens bin ich nicht begeistert. Zweitens spricht das letzte und gewichtigste Wort der Staat, und zwar die Regierung von Oberbayern, denn es handelt sich um ein Natura-2000-Gebiet. Da geht eigentlich gar nichts. Meine Meinung ist da eher sekundär. Ich würde wahrscheinlich, wenn die Brücke da ist, mit dem Radl auch einmal nach Pullach hinüberfahren und einen Kaffee trinken. Darum aber geht es nicht. Es ist Flora-Fauna-Habitat-Gebiet nach europäischem Naturschutzrecht. Da müssen ganz diffizile Untersuchungen gemacht werden. Das geht vom Uhu bis zur Fledermaus und den Orchideen. Da kann man in den Gemeinden beschließen, was man will. Das spielt alles keine Rolle.

In Grünwald und Pullach sind es unter anderem die Grünen, die das vorantreiben möchten.

Auch sie müssen sich den Gesetzen unterwerfen und abwarten, was in den Prüfungen herausgefunden wird. Das zieht sich alles in die Länge. Ich bin jetzt 75 Jahre und ich rechne nicht damit, dass ich die Brücke noch benutzen werde. Die Natur wird bei uns ja immer mehr beeinträchtigt. Wir kämpfen da unten im Isartal zum Beispiel um die letzten Aurikel, gelbe Primeln. Die haben hier im Isartal ihre letzten voralpinen Verbreitungen. Die jungen Uhus sitzen derweil in der Felswand und ziehen ängstlich ihr Köpfe ein aufgrund der vielen Freizeitaktivitäten. Ein Paddelboot nach dem anderen fährt die Isar hinunter. Alles Beeinträchtigungen eines Naturraumes, der einzigartig ist.

Ein gefährdetes Biotop?

Ja, und die Phänomene kann ich nicht einfach wegwischen nach dem Motto: Da kommt eine Brücke hin mit Halligalli, einem Standl und Parkplatz. Nein, das erfordert alles eingehende Prüfungen unter dem strengen Auge des europäischen Naturschutzrechts. Ich halte mich mit meinem Urteil zurück.

Aber was ist mit dem Uhu, warum kann man ihn nicht umsiedeln und wie viele leben genau an der Stelle, wo die Brücke hin soll?

Das Umsiedeln ist ganz schwer. Man müsste eine Felswand wegsprengen. Der Nagelfluh dort ist mal bröckelig, mal halbwegs fest. Bei jedem Frost oder Dauerregen bröselt der Hang und wird zu Brei. Dann rutscht wieder tonnenweise der Dreck hinunter. In einen solchen Hang mutwillig eine Ersatzbrutwand hineinzusprengen, das wird sich wohl keiner trauen. Nicht, dass durch einen Hangrutsch Oliver Kahn mitsamt seiner Villa unten an der Isar ankommt.

Man könnte den Uhu also umsiedeln, aber nur sehr schwer?

Es wäre technisch unwägbar und sehr kompliziert. So ein Uhu-Brutpaar, das weiß genau, wo es am besten brütet. Sie suchen sich den Platz aus: Da darf es nicht hinregnen. Von oben müssen sie einen Sichtschutz vor den Krähen haben, weil sonst die Jungen drangsaliert werden. Außerdem braucht es einen guten Anflug mit Beute. Ein solcher Uhu hat 1,40 bis 1,60 Meter Spannweite. Dann muss das Nest unzugänglich sein für Hunde oder den Fuchs. Ihren jetzigen Platz an der Stelle, wo die Brücke hingebaut werden soll, haben die Uhus vor vielen Generationen wohlweislich gewählt.

Geht es da um eine oder mehrere Familien?

Es ist ein Uhupaar, das jedes Jahr zwei bis vier Junge hochbringt. Die Jungen fliegen los und suchen sich selbst in der Nähe ein Brutgebiet. Viele Jungen sterben aber im ersten Lebensjahr. Erst neulich habe ich einen Uhu aus dem Raum Starnberg bekommen, der bei einem Schlösschen an die Mittelspannungsleitung geraten ist. Er berührte beide Drähte beim Abstoßen mit den Flügeln. Die Uhus haben also kein leichtes Leben. Ihr Problem ist die Größe. Siesind fast so groß wie Steinadler und daher besonderen Gefahren ausgesetzt, weil sie zum Beispiel Zäune mit Astwerk verwechseln.

Aber es geht ja in dem Gebiet nicht nur um den Uhu, oder?

Nein, es geht um die Biozönose, wie man es nennt. Also um die Tiere und Pflanzen insgesamt. Dazu gehören unter anderem die Zauneidechse und viele Fledermausarten, die es nördlich des Lindenwirtes gibt und den gesamten Isarhang hinunter.

Das heißt, das Problem auf einen Uhu zu reduzieren, ist eine Vereinfachung?

Genau. Es befindet sich übrigens ein Brutpaar an der geplanten Stelle der Brücke auf Grünwalder Seite, ein anderes gegenüber auf Höhe der Burg Schwaneck. Südlich hat man noch einen Uhu in Buchenhain. Die Tiere brauchen rund 1,2 Kilometer Abstand zueinander, weil sie sonst ihre Brut nicht ernähren könnten. Daher kann man nicht so ohne Weiteres einen Uhu absiedeln. Eine Ersatzwand wäre vielleicht zu nah am nächsten Uhu-Gebiet. Wenn der Mensch eingreift, geht es halt meist ungut aus für die Wildtierarten.