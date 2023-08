Sternschnuppennacht: Die Faszination der Himmelslichter – „Geschenk der Natur“

Von: Bernadette Heimann

An diesem Wochenende sind bei klarer Sicht auch im Landkreis München besonders viele Sternschnuppen zu sehen.

Landkreis – Zahllose Wünsche werden Jahr für Jahr in den Nachthimmel geschickt, es ranken sich Aberglaube und eine Legende um sie – und auch rein wissenschaftlich betrachtet, sind sie höchst faszinierend: Sternschnuppen. Der schönste Meteorstrom des Jahres bringt immer im August durchschnittlich bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde hervor, die bei klarem Wetter mit bloßem Auge zu sehen sind. Das Maximum der Perseiden, benannt nach dem Sternbild Perseus, wird in der Nacht von Samstag, 12., auf Sonntag, 13. August erreicht.

© picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt

Perseiden über Bayern - Wissenschaft trifft auf Legenden

Bei geeignetem Wetter werden Marco Sproviero und seine Frau Barbara am Samstagabend im Grünwalder Forst unterwegs sein, um Sternschnuppen zu beobachten und den Teilnehmern einer – bereits ausgebuchten – VHS-Exkursion von der Entstehung der Perseiden-Nächte zu erzählen und Tipps zur Fotografie zu geben. Beide sind Mitglied der Beobachtergruppe der Sternwarte des Deutsches Museum.

„Für mich sind Sternschnuppen etwas Wunderschönes“, sagt Astronomie-Dozent Marco Sproviero, hier auf der Oststernwarte des Deutschen Museums. © Deutsches Museum

Marco Sproviero (50) ist außerdem Dozent für Astronomie an der Volkshochschule. Er beobachtet die Perseidenströme unter wissenschaftlichem Aspekt, weiß aber natürlich auch um die Legende. Im Volksmund wird das Phänomen „Laurentiustränen“ genannt. „Der Legende nach soll der römische Märtyrer und Heilige den Kirchenschatz an die Armen verteilt haben, anstatt ihn dem Kaiser zu überbringen“, erzählt Sproviero. „Dieser wurde darüber so zornig, dass er Laurentius am 10. August 258 n. Chr. auf glühendem Rost zu Tode martern ließ. Die Tränen, die der Märtyrer dabei vergoss, erscheinen seitdem um diesen Tag am Himmel.“

Das sind Sternschnuppen

Aus astronomischer Sicht sei die Erklärung für die jährlichen Meteorströme freilich völlig anders, wenn auch nicht weniger faszinierend: Das Wort Meteor bedeute im Griechischen „Himmels- oder Lufterscheinung“. Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne durchlaufe die Erde die Bahn diverser Kometen, die ihre Auflösungsprodukte als „Schweif“ nach sich ziehen. Im August sei dies der Komet 109P/Swift-Tuttle, benannt nach seinen beiden Entdeckern. Trete nun eines der Auflösungsteilchen in die Erdatmosphäre ein und verglühe, „sehen wir einen Meteor oder eben eine Sternschnuppe am Himmel aufleuchten“, erläutert Sproviero.

Hier gibt’s den besten Blick für die schönsten Sternschnuppen-Fotos Die VHS-Exkursion im Grünwalder Forst ist schon ausgebucht, Marco Sproviero verweist auf die Sternwarte in Berg (Kreis Starnberg), die am 12. August bei klarem Himmel ab 22 Uhr geöffnet ist. Darüber hinaus sei ein Platz im Freien ideal, „wo man einen möglichst großen Himmelsausschnitt hat“ – im südlichen Landkreis etwa die Ludwigshöhe in Kleindingharting. Ganz wichtig: Dunkelheit, daher sollte man einen Ort fern ab der Lichtverschmutzung wählen. „Die Sternschnuppen treten zufällig auf und sind relativ schnell wieder weg“, daher sollte man – idealerweise im Liegen, etwa auf eine Isomatte – mit bloßem Auge schauen, nicht mit Fernglas oder Teleskop. Wer fotografieren möchte, dem empfiehlt Sproviero eine Kamera, bei der Belichtungszeit, Empfindlichkeit (ISO) und Blende frei einstellbar sind. „Empfehlenswert ist die Verwendung eines Objektivs mit kurzer Brennweite/Weitwinkel, ein mittlerer bis hoher ISO-Wert (800 bis 3200) und eine lange Belichtungszeit von mindestens 25 Sekunden oder mehr.“ Die Blende sollte möglichst niedrig eingestellt sein, damit viel Licht durch das Objektiv auf den Chip gelangt. „Natürlich sollte die Kamera auf einem Stativ und, um Verwackler zu vermeiden, per Zeit- oder Fernauslöser bedient werden.“ hei

„Genau genommen sehen wir die zum Glühen gebrachte Luft und nicht die Teilchen selbst,“ Diese seien winzig klein, aber mit bis zu 215 000 Kilometern pro Stunde oder 59 Kilometern pro Sekunde rasend schnell. „Durch ihre Geschwindigkeit erhitzen und ionisieren sie die Luftmoleküle, die dann bei der so genannten Rekombination Licht aussenden und kurz aufblitzen.“

Perseiden-Sternschnuppen im Landkreis München - Sterne als göttliche Lichtfunken

Woher genau der Aberglaube kommt, dass mit jeder Sternschnuppe ein still geäußerter Wunsch in Erfüllung geht, ist nicht bekannt und geht wohl auf die Zeit zurück, in der es noch keine astronomische Erklärung gab. In einigen Kulturkreisen sahen einst die Menschen die Sterne als göttliche Lichtfunken – Sternschnuppen wiederum wurden als Dochte interpretiert, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunter fielen. Marco Sproviero schickt in den Perseiden-Nächten keine Wünsche in den Himmel und gerät dennoch ins Schwärmen: „Für mich sind die Sternschnuppen etwas Wunderschönes. Es ist ein Geschenk der Natur, dass man so etwas beobachten kann.“

