Mit gefälschtem Führerschein im Mercedes-Maybach erwischt – jetzt droht satte Strafe

Von: Laura May

Der 32-Jährige war mit einem Mercedes-Benz Maybach unterwegs, als die Polizei ihn stoppte (Symbolbild). © Andreas Haas/Imago

Bei einer Routinekontrolle eines Luxusschlittens entdeckten Beamte den gefälschten Führerschein – doch der Fahrer hatte noch mehr zu verbergen.

Grünwald – Am Donnerstag, 10. November, haben Polizeibeamte bei der Routinekontrolle eines einzigen Autos gleich drei Verkehrsdelikte festgestellt.

Mehrere Beamte führten zwischen 12 und 15 Uhr in Zusammenarbeit mit einer Fahndungskontrollgruppe Verkehrskontrollen auf der Kreisstraße M 11 zwischen Grünwald und Oberhaching durch, indem sie Autofahrer auf einen anliegenden Parkplatz lotsten, so informiert die Polizei.

Mercedes-Maybach in Grünwald: Führerschein war „Totalfälschung“

Gegen 14.15 Uhr hielten die Beamten einen Mercedes-Benz-Maybach an. Am Steuer saß ein 32-jähriger Niedersachse. Bei der Kontrolle seines Führerscheins stellten sie fest, dass dieser gefälscht war. Das habe man laut Polizei direkt erkannt, da es eine „Totalfälschung“ gewesen sei, an der gängige Merkmale offizieller Dokumente fehlten.

Der 32-Jährige habe seinen Führerschein „komplett gefälscht“ beziehungsweise fälschen lassen. Seinen richtigen Führerschein hatte er bereits vor rund einem Jahr verloren, wie die Beamten über den Datenbestand der Führerscheinstelle recherchieren konnten.

Mercedes-Maybach in Grünwald: Fahrer war auch noch betrunken

Damit aber nicht genug. Zusätzlich zu dem gefälschten Dokument ergab ein Alkoholtest des Niedersachsen, dass er über 1,1 Promille intus hatte. Sein gefälschter Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Bluttest angeordnet.

Dem Mann drohen laut Polizei nun gleich drei Anzeigen: Wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer. Ihm droht eine satte Strafe.

Neben dem genannten Fall wurden bei den Verkehrskontrollen am Donnerstag mehrere Verkehrsdelikte festgestellt, wie die Polizei informiert. Unter anderem auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Immer wieder kommt es in Grünwald zu ähnlichen Vorfällen. Etwa vor knapp einem Jahr, als ein Ferrari-Fahrer ebenfalls betrunken und ohne Führerschein gegen einen parkenden Anhänger krachte.

