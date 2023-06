Postfächer in Grünwald ersatzlos gestrichen

Von: Marc Schreib

Die zwischenzeitliche Postfiliale in Grünwald auf dem Gelände der ehemaligen Mahag. © mm

Die Post stellt ihren Postfachservice am Freitag, 23. Juni in Grünwald ein. Betroffen sind viele Geschäftsleute und auch das Rathaus.

Grünwald – Ein Postfach hat viele Vorteile. Einer davon: Es weist mehr Platz als ein Briefkasten. Auch größere Mengen an Post können deshalb sicher und vertraulich geschützt im Fach gelagert werden. Christian Geigle nutzt diesen Service der Post schon seit vielen Jahren genauso wie viele weitere Hunderte Betriebe und Firmen in Grünwald. Am morgigen Freitag ist Schluss damit.

Der Grünwalder betreibt einen Briefmarkenfachhandel, muss sich jetzt zu seinem Leidwesen umstellen und ist verärgert. „Soll ich alle Geschäftspartner darüber informieren, für einen vierstelligen Betrag neues Briefpapier drucken und mir nach drei Monaten die verärgerten Kunden anhören, deren Sendungen unzustellbar an sie zurückgesandt werden, weil sie noch an das Postfach adressiert waren?“

Schließung erfolgt aus betrieblichen Gründen

Genauso ist es. Die Post begründet die Schließung mit betrieblichen Gründen und bedauert im Kündigungsschreiben die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Er kann sich zwar ein neues Postfach einrichten, aber nicht mehr in Grünwald.

Im vergangenen Jahr musste die Post nach der Schließung der Postbankfiliale an der Schlossstraße umziehen, fand keinen Standort. Die Gemeinde erkannte sofort die Dringlichkeit der Sache, setzte alle Hebel in Bewegung und stellte der Post Räume im ehemaligen Mahag-Gebäude an der Südlichen Münchner Straße zur Verfügung. Dieses Angebot nahm die Post dankend an, der Vertrag läuft bis zum 31. August nächsten Jahres, und bis dahin will das Unternehmen einen neuen Standort in Grünwald ausfindig machen. Sollten de Bemühungen erfolglos bleiben, so der Grünwalder Hauptamtsleiter Tobias Dietz, „werden sie wieder auf uns zukommen bezüglich einer Verlängerung“.

Vereine geben sich mit weniger Platz zufrieden

Die Gemeinde unternimmt alles, um das gemeindliche Angebot räumlich gut auszustatten. Dennoch ist der Platz knapp. Der Grünwalder Helferkreis und der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch, die zuvor die Räume in der Mahag nutzten, gaben sich zwischenzeitlich mit etwas weniger Platz zufrieden.

Aber für Postfächer, das war allen Beteiligten klar, würde das stark genutzte Mahag-Gelände unmöglich noch herhalten können. „Wir haben hier jeden Quadratzentimeter ausgenutzt“, so Tobias Dietz. Auch ein alternativer Standort kommt aufgrund von Sicherheitsaspekten nicht infrage. Laut dem Unternehmen gebe es keine Möglichkeit, Postfächer in Grünwald neu zu schaffen. Die nächsten Postfächer in kürzester Entfernung befinden sich Wissens nach in Pullach und Baierbrunn.

Gemeinde selbst betroffen

Auch die Gemeinde selbst ist von der Schließung der Postfächer betroffen. Auf den sämtlichen Briefbögen, die rausgehen, ist das Postfach bereits herausgenommen worden. Als Postanschrift ist nun lediglich die Rathausstraße 3 angegeben. Hauptamtsleiter Dietz: „Unser Fach ist gestrichen worden. Fragen Sie mal, wie viel Post wir am Tag bekommen.“ Das Rathaus wird jetzt vom Postboten beliefert. Die Schließung stellt die Gemeinde durchaus vor eine Herausforderung. „Wenn der Privatmann drei Briefe am Tag erhält, dann ist es viel. Wir kriegen im selben Zeitraum zwei Kisten geliefert.“ Die Gemeinde müsse sich das im Juli in Ruhe anschauen, ob und wie das funktioniert. Aber Tobias Dietz zeigt sich trotzdem erleichtert, dass die Post überhaupt noch einen Standort in Grünwald hat.