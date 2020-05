Promillefahrt: Betrunken gegen Fiat gerumst

Am frühen Abend hatte die Dame bereits einiges getrunken, als sie sich ans Steuer setzte und durch Grünwald rauschte.

Grünwald – Sturzbetrunken ist eine Grünwalderin (62) am Samstag gegen 17.10 Uhr mit ihrem Renault durch die Painbreitentstraße in ihrem Wohnort gefahren. Aufgrund des Rausches war ihre Aufmerksamkeit stark eingeschränkt, und sie krachte gegen einen Fiat Ducato eines Gärtnereibetriebes, der in der Straße abgestellt war. Der Airbag löste aus und schützte die Dame vor Verletzungen.

Mann fuhr sie nach Hause

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch und baten zum Test. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihr Mann war zwischenzeitlich vor Ort und chauffierte seine Frau nach Hause. Der Schaden beträgt 7000 Euro.