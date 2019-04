Radfahrerin (82) rammt Opel: Per Heli ins Krankenhaus

Mit schweren Kopfverletzungen endete die Radfahrt einer 82-Jährigen aus Grünwald, die am Dienstagnachmittag im Ort mit einem Auto kollidierte.

Wie das Unfallkommando der Polizei am Dienstagabend mitteilte, war die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Wörnbrunner Straße in Richtung Ortszentrum unterwegs. Als sie die Josef-Sammer-Straße queren wollte, übersah sie offenbar einen 60-Jährigen, der dort in seinem Opel in nördlicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin rammte den Opel am rechten Fahrzeugheck. In der Folge der Kollision stürzte sie und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Laut Polizei trug die Rentnerin keinen Helm.

Der Opelfahrer, ein Fernsehtechniker aus dem südöstlichen Landkreis, leistete den Ermittlern zufolge sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Ihn trifft offenbar keine Schuld am Zustandekommen des Unfalls, da er in angemessener Geschwindigkeit und auf der Vorfahrtsstraße unterwegs gewesen sei. Die 82-jährige Fahrradfahrerin wird laut Polizei als Unfallverursacherin geführt. Die Rentnerin wurde per Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen. Sie befand sich Stand Dienstagabend nicht in Lebensgefahr.

