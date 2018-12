So sieht es hinter den Kulissen am Filmset von „Sturm der Liebe“ in Geiselgasteig aus

Die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ wird auch in Geiselgasteig bei Grünwald produziert. Wir haben bei Produktionsleiter Peter Proske vorbeigeschaut.

Geiselgasteig– Ganz versteckt im verborgenen Idyll liegt das Thomas-Mann-Haus auf dem Bavariafilmgelände in Geiselgasteig. Direkt an der Grenze zum Forst. Das Gebäude wurde einer Grünwalder Villa nachempfunden und findet – nach dem Dreiteiler mit Armin Mueller-Stahl – seit mehr als einem Jahrzehnt Verwendung in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“. Einen kleinen Einblick in die Bavaria Filmstudios und ihre größte Serie gibt Produktionsleiter Peter Proske.

Proske, der den Job seit gut vielen Jahren macht, bringt auf den Punkt, worauf der Sturm der Liebe zielt: „Wir haben ein Fünf-Sterne-Hotel-Format. Felder, Wiesen und Berge unterstreichen das Wellness-Gefühl“, sagt er über die Seifenoper. Das lässt sich offenbar hervorragend in andere Sprachen übersetzen. In Estland, Litauen, in Italien, Frankreich und auf Island werden die Folgen seit Jahren ausgestrahlt. Fünf Drehbücher kommen jede Woche neu auf den Tisch. Da muss ein Rädchen ins andere greifen: „Es ist eine große Maschinerie, aber mit einem sehr professionellen und familiären Team“, sagt Proske.

+ Aufnahmeleiter Peter Proske ist echt – das Gemüse in der Kulissen-Küche nicht. © msc

Er muss als Produktionsleiter das Budget mit dem Machbaren abgleichen. Nach dem Wirtschaftsabitur hat er verschiedene Praktika bei der ARD absolviert. So rutschte er, wie er es formuliert, in die Filmbranche hinein. Lange Jahre war er bei der Aufnahmeleitung für Marienhof, Herzflimmern und auch ein Tatort trägt seine Handschrift, gedreht im Münchner Kunstpark Ost. An den Titel kann Proske sich nicht erinnern, aber: „Wir hatten rund 500 Komparsen dabei.“

Die Telenovela Sturm der Liebe hat eine eingängige Botschaft. Wohlfühlen vor Bergen, Kühen und Wiesen. „Wenn es einem mal nicht gut geht oder man zu viel Stress im Büro hat, dann setzt man sich ins Auto und fährt zu einem unserer Außenmotive“, rät Proske. „Dort kann man sofort wieder durchatmen.“ Vor 13 Jahren startete die Erfolgsgeschichte der Serie. Ein Team mit rund 150 Mitarbeitern, darunter acht Regisseure, kümmert sich heute um ihren Fortbestand, der, betont Proske, dank treuer Zuschauer gesichert ist.

Beim Besuch am Filmset im Studio wird gewispert, um die Tonaufnahme nicht zu stören. Das teuer wirkende Parkett ist auf dem Boden aufgemalt, damit die Kameras mühelos drüberfahren können. Es muss alles schnell gehen. Pro Szene im Studio gibt es 25 Minuten Zeit. Proske: „Die sind schnell vorbei, aber wir haben erfahrene Schauspieler, die den Zeitdruck und das hohe Pensum professionell meistern.“

+ Im „Beauty-Salon“ unterhalten sich die Charaktere Xenia Saalfeld (Elke Winkens) und ihr Sohn Boris Saalfeld (Florian Frowein). © Christof Arnold

In der aktuellen Szene, so viel sei verraten, hat sich eine der älteren Rollen am Online-Dating versucht und glaubt zunächst, hereingelegt worden zu sein. Die Gräfin aber gibt es wirklich. Also setzt der ältere Herr alles daran, dass ihm verziehen wird. Die Aufnahmeleitung gibt das Signal: „Achtung. Und bitte.“ Zehn Sekunden später das Ganze von vorn. Eine einen Tick zu weit geschwenkte Kamera ist der Grund. Proske murrt: „Da hatten wir ein bisschen Technik im Bild.“

Auf Weihnachtsfolgen in „Sturm der Liebe“ werden die Fans übrigens vergebens warten. Bei Marienhof gab es das noch. Im August und September musste alles weihnachtlich dekoriert sein. Befremdlich. Wie die Mischung aus künstlich und echt in den Studios. Nur für Kochszenen gibt es etwas Gemüse und Obst zum Schneiden. Weitere Besonderheit sind die Licht-Innenhöfe: Über sie lassen sich alle Dekorationen von hinten beleuchten und so Tageslicht simulieren

Das einzige, was Peter Proske in seiner Zeit bei Sturm der Liebe noch nie erlebt hat, ist Langeweile. Im Rahmen der Umstellung auf HD zog die Serie und ihr Team in die einst größte Halle auf dem Gelände um: Studio 4/5. Das Doppelstudio aus den 1940er-Jahren mit dem unverkennbaren Dachaufsatz. Hier entstanden viele Kinoproduktionen, Fernsehfilme und Shows. Heute ist es auf dem neuesten Stand der Technik.

Die Filmbranche verändert sich in Zeiten von Facebook und Internet. Daran lässt Peter Proske keinen Zweifel. Es schaue nicht mehr jeder um 15 Uhr die Serie an, viele ziehen sich die Sendung aus der Mediathek. Die ganz Jungen sehen die Folgen auf Youtube. Die Film- und Medienlandschaft ändert sich schnell. Was bleibt, ist – danach sieht es jedenfalls aus – der Sturm der Liebe.